Disney Plus montre la première bande-annonce de la nouvelle série Baymax à l’été 2022

Disney aujourd’hui dans le cadre du Disney + jour a annoncé une multitude de nouvelles séries et films exclusivement pour le service de streaming Disney Plus. Les fans de la grand héros Baymax sur un nouvelle série animée hâte à l’année prochaine. Le départ est pour le l’été Prévu pour 2022.

UNE première bande annonce amusante il y a aussi:

Le spin-off pour « Grand Héros 6 »– Annoncée comme la première série animée de Walt Disney Animation Studios, la série se déroule dans la ville fantastique de San Fransokyo, où les favoris du public Baymax ont de nombreuses nouvelles aventures à vivre.

La nouvelle série est réalisée par Don Hall, lauréat d’un Oscar et réalisateur du film « Baymax – Énorme Robowabohu » développé. De nombreux éléments et personnages familiers du film et de la série d’animation qui l’accompagne seraient également dans la nouvelle série « Baymax ! » Entrée reçue. Une date de sortie exacte sur Disney Plus sera annoncée.