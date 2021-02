Disney Plus: Liste de toutes les nouvelles séries et films de mars 2021

Disney Plus c’était déjà le mois dernier le nouveau et un peu plus mature Catégorie Star étendu. dans le Mars 2021 l’expansion de cette zone se poursuivra, mais quelques films et séries supplémentaires seront ajoutés au programme du service de streaming au début du printemps.

Si vous n’avez pas encore d’abonnement Disney Plus ou si vous souhaitez profiter de l’heure pour vous rendre rapidement coût moins cher pour en bénéficier avant le Augmentation du prix s’applique, vous pouvez trouver toutes les informations ici:

Mars 2021: Liste des nouvelles séries et films sur Disney Plus

Désormais, la liste des nouveaux ajouts à Disney Plus est dans la catégorie Star et que plutôt Disney classique + divisé. Chez Star, vous pouvez vous attendre à plus de films pour des groupes cibles plus âgés comme La plage, Hot Chick – poulets fous ou la série Mon nom est Earl.

Les catégories standard du service de streaming continuent de plaire à un public plus jeune. Ceux-ci incluent d’autres merveille–Teneur comme le neuvième épisode de WandaVision ou la nouvelle série Faucon et le soldat de l’hiverque sur 19 mars démarre pour la première fois.

Nouveaux produits en mars 2021 sur Star

5. mars

Narcisse noir – (Terminer la saison 1)

Big Sky – (Saison 1, Épisode 4)

Love, Victor – (Saison 1, Épisode 4)

Helstrom – (Saison 1, Épisode 4)

Opposés solaires – (Saison 1, Épisode 4)

Air Force One – 1997

Amelia

Arizona Junior

Paniers – (Complete Seasons 1-3)

Le jour du faucon

Dû au diable

Quatre chutes de Buffalo (ESPN)

The Catch – (Saisons 1 et 2)

12 mars

L’amour au temps de Corona – (Terminer la saison 1)

Big Sky – (Saison 1, Épisode 5)

Love, Victor – (Saison 1, Épisode 5)

Helstrom – (Saison 1, Épisode 5)

Opposés solaires – (Saison 1, Épisode 5)

Anatomie d’un enlèvement

La main sur le berceau

Je déteste Christian Laettner (ESPN)

En Amérique

Seulement 60 secondes

Quantico – (saisons 1, 2 et 3)

Quills – pouvoir de l’obsession

19 mars

Big Sky – (Saison 1, Épisode 6)

Love, Victor – (Saison 1, Épisode 6)

Helstrom – (Saison 1, Épisode 6)

Opposés solaires – (Saison 1, Épisode 6)

Atlanta Medical – (saisons 1, 2 et 3)

Les frères et sœurs sauvages

Je pense que j’aime ma femme

Des miracles et des hommes (ESPN)

Photo d’une heure

(Rêve) emploi recherché

Gardien du jour – Dnevnoi Dozor

26 mars

Big Sky – (Saison 1, Épisode 7)

Love, Victor – (Saison 1, Épisode 7)

Helstrom – (Saison 1, Épisode 7)

Opposés solaires – (Saison 1, Épisode 7)

Parrain de Harlem – (Saison 1)

Hot Chick – poulets fous

Mike et Dave ont besoin de dates de mariage

Mon nom est Earl – (Saisons 1, 2, 3 et 4)

Excès de poney (ESPN)

De côté

L’enfant diable Joshua

La plage

Nouveau en mars sur Disney Plus

5. mars

Marvel est derrière le masque

WandaVision – (Saison 1, Épisode 9)

12 mars

Dr. Salle d’urgence pour animaux de K (saisons 1 à 5) National Geographic

Cendrillon de Rodgers & Hammerstein

Place aux idées – National Geographic

19 mars

Bluey – (Saison 1)

Les choses sauvages – Partie 6

Faucon et le soldat de l’hiver

26 mars

Gnomeo et Juliette (Disney)

Mighty Ducks: Gamechanger – (Saison 1, Épisode 1)

Inside Pixar – Nouveaux épisodes