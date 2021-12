Disney Plus Janvier 2022 – Un aperçu de toutes les nouvelles séries et films

Disney Plus élargit la programmation à de nouveaux films, séries et documentaires dès le début de l’année en janvier. Les nouveautés incluent ici Originaux Disney ainsi que des productions de Marvel, Star Wars, National Geographic et plus encore. Vous pouvez trouver la liste de tous les nouveaux produits du programme allemand Disney Plus ici.

Nouveaux films et séries pour janvier 2022 sur Disney Plus

Point culminant du mois est le plus récent Film Marvel Éternelsintroduisant une nouvelle génération de super-héros dans l’univers cinématographique Marvel (MCU). Le film à succès célèbre le 12 janvier 2022 sur le service de streaming Premiere et sera disponible gratuitement et sans frais supplémentaires pour tous les clients Disney Plus. De plus, les fans de la série thriller sont autorisés à rejoindre Grand ciel attendons avec impatience une deuxième saison.

Toutes les autres nouveautés de Disney Plus se trouvent dans les listes ci-dessous, triées par séries et films.

5 janvier 2022

Dave – Saison 2 (Étoile)

Big Sky – Saison 2 (Étoile)

Marchés noirs de près avec Mariana van Zeller – Saison 1 (National Geographic)

12 janvier 2022

Toucher – Saison 1 & 2 (Étoile)

19 janvier 2022

Family Guy – Saison 19 (Star)

Le monde selon Jeff Goldblum – Nouveaux épisodes de la saison 2 (Disney + Original)

Reines (étoile)

26 janvier 2022

M * A * S * H ​​​​- Saison 1-11 (Étoile)

Insanity (série originale LATAM / Star)

Singe à succès de Marvel (étoile)

5 janvier 2022

7 janvier 2022

Birdman ou (Le pouvoir inattendu de l’ignorance) (Étoile)

Pouvez-vous jamais me pardonner? (Star)

Marley et moi (étoile)

Journal d’un scandale (étoile)

Ne raccrochez pas! (Star)

12 janvier 2022

Les éternels de Marvel

L’animal le plus dangereux de tous (étoile)

14 janvier 2022

Calendrier Filles (Étoile)

Date Night – Gangster pour une nuit (étoile)

Verre (Étoile)

Forme de l’eau (étoile)

Stan et Ollie (étoile)

19 janvier 2022

Marvel Studios : Unconquerable Together – The Making Of Hawkeye (Disney + Original)

21 janvier 2022

Believeland (ESPN / Étoile)

La naissance du Big Air (ESPN / Star)

Catholiques contre condamnés (ESPN / Star)

Elway à Marino (ESPN / Star)

Fernando Nation (ESPN / Star)

Quatre jours en octobre (ESPN / Star)

Esprits gratuits (ESPN / Star)

L’Evangile selon Mac (ESPN / Star)

Gourou du go (ESPN / Star)

La haine que tu donnes (étoile)

Hot Tub : Le bain à remous… C’est une sacrée machine à remonter le temps ! (Star)

Dans le vent (ESPN / Star)

King’s Ransomware (ESPN / Star)

La Légende de Jimmy le Grec (ESPN / Star)

Jouer pour la foule (ESPN / Star)

SEC Stories: Herschel (ESPN / Star)

Guerre de Troie (ESPN / Star)

Youngstown Boys (ESPN / Star)

28 janvier 2022

28 jours plus tard (étoile)

28 semaines plus tard (étoile)

Moineau rouge (étoile)

Le sixième sens (étoile)

Trois panneaux d’affichage à l’extérieur de Ebbing, Missouri (étoile)