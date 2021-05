Disney Plus en juin 2021: tous les nouveaux films et séries de cette liste

Samsung TV SAMSUNG UE85AU8005 2021

Samsung 85AU8005 : la précision et la qualité 4K UHD Une image 4 fois plus détaillée qu'en Full HD. Avec le Samsung 85AU8005, découvrez la performance d'un écran de télévision en Ultra Haute Définition 4K pour des contenus ultra-réalistes. Renforcez l'immersion dans tous vos films. Le traitement d'images amélioré du Samsung 85AU8005 vous fait bénéficier d'images plus profondes qui vous feront vivre de nouvelles expériences cinématographiques. Ne plissez plus jamais les yeux pour bien voir dans les scènes sombres ou lumineuses. La technologie HDR10+ du Samsung 85AU8005 optimise chaque scène pour vous fournir l'image la plus nette et détaillée possible . Samsung 85AU8005 : un design minimaliste et élégant Focalisez-vous sur l'essentiel. Avec ses bords ultrafins (25 mm), son écran 85" et son style soigné, le Samsung 85AU8005 est conçu pour se fondre dans votre intérieur, quel que soit votre style. Cachez ces câbles que je ne saurais voir. Tous les fils du téléviseur Samsung 85AU8005 sont astucieusement dissimulés dans le pied. Votre champ de vision reste épuré et vous bénéficiez d'une meilleure intégration. Samsung 85AU8005 : bien plus qu'un téléviseur Naviguez parmi vos plateformes préférées ou les 40 chaînes gratuites de Samsung TV Plus pour profiter de milliers d'heures de divertissement en 4K UHD. Prenez le contrôle de votre téléviseur en un seul clic ou au son de votre voix. Le