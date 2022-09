Disney Plus : Ce sont les nouveautés films et séries d’octobre 2022

DisneyPlus élargit le programme en octobre avec de nouveaux films, séries et documentaires. Les innovations ici incluent Disney Originals et les productions de la société merveille, guerres des étoiles, National géographique et plus. Vous pouvez trouver la liste de tous les nouveaux produits du programme allemand Disney Plus ici.

Nouveaux films et séries en octobre 2022 sur Disney Plus

Le point culminant du mois est sans aucun doute la nouvelle série Star Wars : Andorqui débutera le 21 septembre avec la première saison et paraîtra également le mois prochain avec un nouvel épisode chaque semaine.

De plus, va avec Star Wars : Les Contes du Jedi une autre série d’abord dans une galaxie lointaine, très lointaine au début. La série d’anthologies animées raconte des histoires de la vie de personnages populaires Comte Dooku et Ahsoka Tano. Voici la bande-annonce de celui-ci :

Marvel annonce la finale de la nouvelle série MCU She-Hulk : L’avocat Qu’il y ait une suite reste passionnant.

De plus, les fans peuvent attendre avec impatience le début des derniers épisodes de les morts qui marchent réjouis-toi, dont la troisième et dernière partie 11e saison Lancement sur Disney + le 3 octobre. Dans la lignée du prochain festival d’Halloween, la 2ème saison de Histoires d’horreur américaines sur.

Disney Plus : Voici les nouveaux films d’octobre 2022 :

A partir du 5 octobre

Eaux inconnues avec Jeremy Wade (National Geographic)

A partir du 7 octobre

Soul of a Nation Presents: X / onerated – Le meurtre de Malcolm X et 55 ans de justice (Star)

Lombock (étoile)

A partir du 10 octobre

A partir du 14 octobre

Rosalinde (étoile)

Soul of a Nation présente: Screen Queens Rising (Star)

Spider-Man : loin de chez soi (étoile)

A partir du 19 octobre

File Shark – Sur la piste du prédateur (National Geographic)

A partir du 21 octobre

A partir du 28 octobre

Le secret de la momie

Grande entreprise – Rien que des dépenses (Star)

Disney Plus : Voici les nouvelles séries d’octobre 2022 :

A partir du 3 octobre

The Walking Dead – Saison 11 Partie 2

A partir du 5 octobre

L’ours : roi de la cuisine – Saison 1 (Star)

Baymax Robowabohu dans la série – Saison 3

A partir du 12 octobre

Histoires d’horreur américaines Saison 2

Big Shot – Saison 2

Que le monde voie – Saison 1 (Star)

Vallée des Rois : Les trésors perdus d’Égypte – Saison 3 (National Geographic)

A partir du 19 octobre

Damages – The Web of Power – Saison 1-5 (Star)

Pepper Ann – Saison 1-3

A partir du 26 octobre

Star Wars : Les Contes du Jedi Saison 1

La société secrète Benedict – Saison 2

Le bon docteur – Saison 1-3 (Star)

Le Spectaculaire Spider-Man Saison 1