Disney Plus avril 2022 – Toutes les nouvelles séries et films en un coup d’œil

DisneyPlus élargit la programmation en avril avec de nouveaux films, séries et documentaires. Les nouveautés comprennent Originaux de Disney ainsi que des productions de Marvel, Star Wars, National Geographic et plus encore. Vous pouvez trouver la liste de tous les nouveaux produits du programme allemand Disney Plus ici.

Vous n’avez pas encore d’abonnement Disney Plus ? Cliquez sur le bouton ci-dessous pour obtenir toutes les informations sur un abonnement Disney+, qui vous donne accès à tout le contenu de qualité supérieure de Star Wars, Marvel, Pixar, Walt Disney Studios, Studios du 20e siècle ou la catégorie étoile permet.

Nouveaux films et séries en avril 2022 sur Disney Plus

temps forts du mois est la nouvelle série Le décrochage avec Amanda Seyfried à propos du plus jeune milliardaire autodidacte au monde qui a tout perdu en très peu de temps – basé sur une histoire vraie. Les fans de Marvel peuvent s’attendre à plus d’épisodes de la nouvelle Marvel série Moon Knight toujours heureux le mercredi.

De plus, Disney + annonce l’international Jour de la Terre le 22 avril un voyage autour du monde : des documentaires sur la nature visuellement époustouflants, des forêts tropicales de Guyane aux toundras glacées de l’Arctique, sont présentés :

Si près des ours polaires (Disney)

Notre super petite ferme : le retour (National Geographic)

Explorateur : Le Dernier Tepui (National Geographic)

Ours polaires (Disney)

Vous pouvez trouver toutes les autres nouveautés de Disney Plus dans les listes ci-dessous, triées par séries et films.

6 avril 2022

9-1-1: Lone Star – Saison 2 (Star)

Les chasseurs les plus meurtriers d’Afrique – Saison 5 et 6 (National Geographic)

Alive and Kicking – Saison 1 (Star)

Mickey Mouse : Playhouse – Saison 1 (Disney)

PJ Masks – Pyjama Heroes Clips vidéo – Saison 1 (Disney)

Constructions superlatives – Saison 1 (National Geographic)

Thérapie de couple avec une différence – Saison 1 (Star)

Femme ivre célibataire – Saison 1 (Star)

13 avril 2022

9-1-1 – Saison 4 & 5 (Étoile)

Bluey – Saison 2 (Disney)

Hooten & the Lady – Saison 1 (Star)

New York Cops – NYPD Blue – Saison 3 à 6 (Star)

L’Age de Glace : Les Aventures de Scrat – Saison 1 (Star)

14 avril 2022

20 avril 2022

Invasion Terre – Saison 1 (National Geographic)

New York Cops – NYPD Blue – Saisons 7 à 12 (Star)

Le décrochage

21 avril 2022

Public Captif (OT) – Saison 1 (Star)

27 avril 2022

Chasseurs d’Afrique – Saison 2 (National Geographic)

Les trésors perdus de l’Inde – Saison 1 (National Geographic)

Exposed: Survival for Beginners – Saison 1 (National Geographic)

Carnet de croquis – Saison 1 (Disney+ Original)

1 avril 2022

Dégagez la scène pour Nate ! (Disney+ original)

8 avril 2022

Du sang sur le mur – La guerre contre la drogue au Mexique (National Geographic)

Bohemian Rhapsody (étoile)

sex-appeal

15 avril 2022

Frais

Hampstead Park – Perspective d’amour (étoile)

La fièvre élevée de Mel Brooks (star)

Michael Kohlhaas (étoile)

Nouveaux horizons : la mission Pluton (National Geographic)

Le gardien de la vérité – Le destin de Dina (étoile)

Le gardien de la vérité – Dina et la magie noire (étoile)

Toutânkhamon – Mystères d’une chambre funéraire (National Geographic)

Monde sauvage des Vikings (National Geographic)

22 avril 2022

La catastrophe du Challenger (National Geographic)

Jour de la Terre

29 avril 2022

Tigres en voie de disparition : le grand comte (National Geographic)

D. Wade : La vie inattendue (Star)

Long Gone Summer (étoile)

Mike et le chien fou (étoile)

Bornéo sauvage : sauvetage d’orangs-outans (Natigéographique)