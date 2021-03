Disney Plus ajoute le dessin animé original de Clone Wars, d’anciens films Ewok et plus de Star Wars classique le mois prochain

Guerres des étoiles Les fans ont encore plus à attendre sur Disney Plus le mois prochain alors que les dessins animés classiques d’Ewok, les téléfilms et plus encore arrivent au service!

Eh bien, c’est une surprise agréable et quelque peu inattendue! Disney Plus a offert un aperçu de ce qui arrivera au service de streaming le mois prochain et il comprend des médias à l’ancienne Star Wars à apprécier. À partir de 2 avril les fans pourront diffuser ceux-ci:

Caravane du courage

Ewoks: la bataille d’Endor

Star Wars: Clone Wars – Volume I

Star Wars: Clone Wars – Volume II

Star Wars: Ewoks (S1)

Star Wars: Ewoks (S2)

L’histoire du fidèle Wookiee (Caricature d’introduction de Boba Fett diffusée dans le cadre du Spécial vacances)

Alors oui, le vieux fait pour la télé Ewok films, l’animation Ewok série de dessins animés, et même l’original Genndy Tartakovsky Guerre des clones micro-série! La seule chose qui manque notablement est l’ancien Droïdes dessin animé (diffusé en 1985 à peu près au même moment que Ewoks), bien que je soupçonne que nous verrons cela ajouté avant trop longtemps.

Étant donné que bon nombre d’entre eux ont été très difficiles à regarder (même les DVD peuvent être difficiles à retrouver) et que leurs histoires sont désormais considérées comme des «légendes», c’est un régal excitant pour beaucoup de ceux qui les ont peut-être regardés plus jeunes, mais ne l’ont été en mesure de revisiter. Sans parler du nombre de fans qui auront la chance de les regarder pour la première fois!

Par coïncidence, cela correspond apparemment à une petite information que j’avais entendue l’autre jour. Je l’ai en grande partie balayé, et n’a fait que passer des palpeurs pour plus, mais compte tenu des nouvelles d’aujourd’hui, cela semble plus probable que jamais.

Bien sûr, ça ressemble Détours Star Wars, l’émission animée qui avait environ deux saisons COMPLÈTES mais jamais diffusées, pourrait enfin voir le jour. J’ai entendu dire que récemment, d’autres ont vu la mention de l’émission apparaître, quelque chose qui ne s’est pas produit depuis des années, ce qui pourrait indiquer qu’ils vont de l’avant avec une sorte de plan pour les sortir.

La décision de mettre toutes ces histoires non canoniques sur le service semble indiquer qu’ils sont plus disposés à diffuser ce type de contenu plutôt que de continuer à y rester. J’espère que nous en saurons plus bientôt. En attendant, laquelle de ces vidéos êtes-vous le plus impatient de regarder en premier le mois prochain?