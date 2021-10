Disney Plus a lancé un nouveau regard sur Hawkeye, la série Marvel, avec Jeremy Renner

Disney Plus et Marvel Studios ont conclu un accord favorable pour cette année. Après une année 2020 sans premières en raison de la pandémie de COVID 19, le MCU a lancé différentes productions sur la plateforme de streaming, remportant un grand succès. Par conséquent, après la fureur de WandaVision, Le Faucon et le Soldat de l’Hiveret Loki arrive Oeil de faucon avec Jeremy Renner.

Tout comme cela s’est produit dans la série précédente, Oeil de faucon a pour objectif de raconter ce qui est arrivé à Clint Barton après le fameux blip. Selon la revue officielle, l’ancien Avenger a une mission en apparence simple : retrouver sa famille pour Noël. Cependant, ce ne sera pas un chemin facile pour le super-héros s’il ne peut pas s’entendre avec Kate Bishop, une jeune fille de 22 ans qui rêve d’être une héroïne.

Ce sera le 24 novembre lorsque Disney Plus ajoutera cette production Marvel à son catalogue. Ainsi, un peu moins d’un mois avant la grande première, la plateforme vient de lancer un nouveau regard sur ce que sera cette série. Dans l’affiche, Clint Barton est vu en position d’attaquer avec son arc et ses flèches tandis qu’à côté de lui se trouve son prochain partenaire et son chien avec un chapeau de Noël.

Oeil de faucon est la première série Marvel Studios à se dérouler autour de Noël. À New York, le héros est obligé de brandir son armure une fois de plus lorsque ses souhaits sont assombris par une personne de son passé qui menace de faire dérailler bien plus que l’esprit des vacances. Et, dans les six épisodes que présentera le strip, le MCU éblouira à nouveau par son niveau de production.

Outre Jeremy Renner et Hailee Steinfeld, le casting de Oeil de faucon Il sera composé de Vera Farmiga, Fra Free, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James et Alaqua Cox. Dans cette production, Marvel a pour but de mettre un terme à ce qui est arrivé au super-héros après le coup qui a changé l’histoire des Avengers.

