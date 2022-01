Disney perd les droits de Scrat, l’écureuil-rat sympathique qui est apparu dans « Ice Age »

L’un des personnages emblématiques du cinéma »L’âge de glace » était sans aucun doute gratter, le petit écureuil qui s’est battu pour retrouver son précieux gland dans chaque tranche, donnant lieu à divers moments amusants de la série, étant une ressource qui ne pouvait pas manquer dans l’intrigue. Cependant, apparemment Disney Vous ne pourrez plus utiliser le personnage de la franchise populaire dans les prochains épisodes.

Ce que de nombreux téléspectateurs ont remarqué, c’est qu’il n’y a aucune apparition de Scrat dans la nouvelle production Disney, »L’Âge de Glace : Les Aventures de Buck », film dont la première a eu lieu cette semaine. La raison en est que Lierre Silversteinvient de remporter la bataille judiciaire pour les droits du personnage, qui remonte à 2002, temps avant même la première du premier film.

Dans le procès, Silberstein a allégué qu’elle était la créatrice de Scrat, un personnage qu’elle a inventé lorsqu’elle a vu un croisement entre un écureuil et un rat dans le parc, qu’elle a présenté en 1999 à Renard. Tentant de faire enregistrer les droits en 2001, son avocat a abandonné l’affaire la même année, pour la reprendre en novembre sans savoir ce que son avocat avait fait auparavant, ce qui a entraîné une série de complications majeures.

A Silberstein no le quedó otra que denunciar a Fox. Un juez dictaminó en 2003 que tanto Fox como ella eran dueños igualitarios del personaje de Scrat en 2003, pero Silberstein se negó a conformarse con ello y ha seguido haciendo campaña para recuperar los derechos del personaje jusqu’à maintenant.

Après le rachat de Disney à Fox, qui possédait la société Blue Sky, producteur du film d’animation, le studio de Mickey la souris, l’a rencontrée pour voir s’il était possible de parvenir à une sorte d’accord sur les droits de Scrat. Mais même ainsi, Silberstein n’a pas accepté l’accord et ce week-end, il a confirmé via Twitter qu’il avait gagné la bataille contre Disney pour les droits sur son personnage après 20 ans de dispute.

Désormais, il ne nous reste plus qu’à dire au revoir à ce mignon personnage, qui désormais n’apparaîtra plus dans les films suivants de la franchise. Bien que nous puissions toujours profiter de son apparition dans ceux qui avaient auparavant la participation de Scrat, car à cette époque, Fox et Ivy partageaient les droits.