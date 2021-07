Disney partage la date de première de la saison 3 d’Amphibia, un clip, une distribution vocale et d’autres détails

– Publicité –



Disney a annoncé que la saison 3 sera la comédie animée Frog-Out-of-Water, nominée aux Emmy Awards. AmphibiaThis sera présenté en première le samedi 2 octobre à (9 h 30 HAE) Disney Channel Disney NOW Un épisode spécial de longue durée a été ajouté à la série. Matt Braly a produit et créé cet épisode. La saison 3 de Gravity Falls présente Anne et les Plantars voyageant d’Amphibia avec les Plantars à Los Angeles. La Famille Grenouille devra apprendre à naviguer dans ce monde complexe, cacher son identité et chercher un foyer. La saison 3 comprendra un spécial de Noël de 22 minutes, mettant en vedette la chanson de Rebecca Sugar. Steven Univers).

Lors d’un virtuel commun [email protected] (lien pour envoyer un e-mail) panel avec The Owl House, une vidéo Sneak Peek Amphibia de la saison 3 a été révélée. Disney Television Animation a partagé un clip spécial de la première de l’épisode de The Ghost. La série parlera de l’optimiste Molly avec son amitié improbable et son fantôme grincheux Scratch.

Les guest stars de la saison 3 sont Whoopi Goldberg (« The View »), RuPaul Charles (« RuPaul’s Drag Race »), Kate Micucci (« DuckTales ») et Brad Garrett (« Tout le monde aime Raymond ») Anika Noni Rose (« The Princess and the Grenouille ») Archie Yates (« Jojo Rabbit ») Wallace Shawn (« Young Sheldon ») Wayne Knight (« Seinfeld ») Jason Ritter (« Gravity Falls ») Dana Davis (« Craig of the Creek ») et Melissa Villasenor »Saturday Night Vivre »)

Après la première de la saison 3, de nouveaux épisodes seront diffusés sur Disney Channel tous les samedis jusqu’au 27 novembre et sur DisneyNOW. L’émission lancera également son troisième « Disney Theme Song Takeover », une série mettant en vedette des personnages animés populaires interprétant leur version des chansons thématiques. Cette photo montre la meilleure amie d’Anne, Marcy (exprimée en partie par l’actrice Haley Tju), révélant à Hop Pop & Polly ses aventures alors qu’elle vivait à Newtopia et Sasha prenant le contrôle de Toad Tower. Les saisons 1 à 2 d’Amphibia ont été diffusées sur Disney+. La saison 3 sera disponible à partir de l’automne 2021.

Amphibia met en vedette Brenda Song (Dollface), une star de longue date de Disney Channel, dans le rôle d’Anne Boonchuy. Justin Felbinger est Sprig Plantar (Disney Junior’s Miles From Tomorrowland), qui noue une relation unique avec Anne. Amanda Leighton (This Is Us), l’imprévisible pollywog (alias têtard), Polly Plantar, le plus jeune membre de la famille Plantar. Bill Farmer (Disney Legend) en tant que grand-père Hop Pop) en tant que Dingo). Amphibia, une production de Disney Television Animation, porte une directive parentale télévisée Y7.