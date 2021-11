Disney + obtiendra certains films plus rapidement alors que Disney raccourcit la fenêtre théâtrale sur certains titres

La fermeture de Covid a forcé les studios de cinéma à prendre des décisions difficiles sur le moment et la manière dont ils allaient sortir certains de leurs plus gros films en 2020 et 2021. La Walt Disney Company était l’un de ceux qui, ayant leur propre service de streaming à leur disposition, ont fait le plus de la possibilité de mettre certains de leurs films moins connus directement sur la plate-forme pour augmenter le nombre d’abonnés pendant que les gens étaient coincés à la maison pendant les fermetures et les fermetures de lieux de travail.

Cependant, avec certains de leurs plus grands films, tels que Veuve noire et Croisière dans la jungle, Disney a plutôt adopté la méthode du jour et de la date pour sortir des films dans les cinémas et également sur une location de streaming à la carte Disney + Premier Access en même temps. Cependant, alors que de nombreux films de Disney ont depuis vu le retour des sorties en salles, Bob Chapek a noté dans leur appel aux relations avec les investisseurs que la réticence de certaines personnes à retourner au cinéma pourrait encore avoir un impact sur les nouvelles sorties de films.

« Ce que nous constatons, c’est une certaine reprise du marché des expositions théâtrales, ce qui est une bonne chose d’ailleurs », a expliqué Chapek. « En même temps, nous regardons très, très attentivement différents types de films pour voir comment les différentes composantes de la démographie de ce marché reviennent. Et nous regardons très attentivement nos films familiaux, car ils sortent au cours de la les deux prochains mois pour s’assurer que ce marché reviendra à l’exploitation en salles, car le divertissement général avec, par exemple, le retour des films qui plaisent à un public cible plus jeune. »

Chapek a poursuivi: « Nous maintenons donc notre plan de flexibilité, car nous ne savons toujours pas comment le marché va réagir lorsque les films familiaux reviendront avec une première fenêtre en salles. Je devrais dire que – vous remarquerez que les films que nous mettons sur le marché, en salles, qui sont des films familiaux, ont une fenêtre assez courte, du moins en termes de point de référence sur ce qu’aurait pu être l’histoire. que nous pouvons envoyer nos films plus rapidement à Disney + et – mais en même temps voir si le marché du cinéma peut revenir à plein régime alors que nous amorçons la pompe avec ces films. »

Bien que Chapek n’ait pas précisé exactement quels films entrent dans quelle catégorie, il a noté plus tôt dans l’appel qu’il y aurait des fenêtres de cinéma exclusives pour Eternals et Encanto, avant qu’ils ne se dirigent vers Disney + après une heure désignée. Bien sûr Shang-Chi et la légende des dix anneaux a été initialement sorti en salles début septembre et sortira Disney + demain, le 12 novembre dans le cadre de Disney + Day. Auparavant, Disney avait annoncé que tous les films Marvel auraient au moins une fenêtre théâtrale exclusive de 45 jours, ce que Shang-Chi est allé bien au-delà et rien de ce que Chapek a dit ne semble suggérer qu’ils arriveront plus tôt sur la plate-forme de streaming à l’avenir.

En fin de compte, la décision quant au moment et à la manière dont les films seront diffusés à l’avenir dépendra de la façon dont les gourous de la finance auront l’air. « Nous allons faire ce qui est le mieux pour nos actionnaires en fin de compte », a déclaré Chapek. « Et nous n’annonçons pas nos films aussi longtemps à l’avance, comme nous le faisions auparavant parce que nous savons que nous sommes encore dans une période de flux et de changement. Et tandis que COVID sera dans le rétroviseur, si Dieu le veut, je pense changer le comportement des consommateurs est quelque chose qui va être plus permanent. Et donc nous lisons cela sur une base hebdomadaire et prenons nos décisions en conséquence. » Cette nouvelle provient de ComicBook.com.

Sujets : Disney Plus, Disney, Streaming