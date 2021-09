Disney n’a que trois semaines pour décider si Marvel’s Eternals est encore retardé

Il semble que Disney n’aurait plus que trois semaines pour décider si le prochain film Marvel Éternels restera en exclusivité théâtrale, ou s’il recevra à la place une sortie hybride. Tout récemment, le nouveau rapport de Yahoo a révélé que Disney n’avait toujours pas pris de décision finale. Disney et Marvel Studios envisageraient la même version hybride que Veuve noire de retour en juillet. Apparemment, cette décision pourrait finalement être prise en fonction de la performance au box-office pour Shang-Chi. Le film récemment sorti, Shang-Chi, cherche actuellement à battre des records au box-office au cours du prochain week-end de la fête du Travail.

Bien sûr, Disney peut aussi avoir ses propres raisons pour lesquelles ils envisagent de sortir Marvel’s Éternels sur Disney+. L’une de ces raisons est due au nombre croissant de cas de la variante Delta qui continue actuellement de se propager aux États-Unis. La propagation de la variante Delta incite désormais les cinéphiles à être plus prudents lorsqu’ils se rendent en personne au cinéma. De nombreux grands studios ont également déjà commencé à retarder leurs prochains films, tandis que certains les ont même vendus à des sociétés de streaming.

En juillet, Disney et Marvel Studios avaient commencé leur liste de 2021 en publiant Veuve noire à la fois dans les cinémas et sur Disney + simultanément. Cependant, cette décision avait conduit l’actrice Scarlett Johansson à poursuivre Disney pour perte de bénéfices backend, ainsi qu’un procès qui a suscité des conversations dans l’industrie autour du système de publication en constante évolution qui a radicalement changé pendant la pandémie de COVID-19. Pour le moment, Marvel’s Éternel est actuellement prévu pour le 5 novembre 2021.

de Marvel Éternels est un prochain film de super-héros américain basé sur la course Marvel Comics du même nom. Le prochain film a été produit par Marvel Studios et distribué par Walt Disney Studios Motion Pictures. Éternels est également destiné à être le 26e film de l’univers cinématographique Marvel (MCU). Le prochain film a été réalisé par Chloé Zhao, qui a également écrit le scénario avec Patrick Burleigh, Ryan Firpo et Kaz Firpo. Il introduira un tout nouveau groupe de héros dans le MCU et sera également le deuxième film de la franchise dont la sortie est prévue cette année.

Le synopsis officiel de Marvel’s Eternals se lit comme suit, Les Éternels, une race d’êtres immortels dotés de pouvoirs surhumains qui vivent secrètement sur Terre depuis des milliers d’années, se réunissent pour combattre les maléfiques Déviants. Le prochain film Marvel met en vedette un casting comprenant Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Harish Patel, Kit Harington, Salma Hayek et Angelina Jolie. Il devrait également faire partie de la phase quatre du MCU. Avec seulement trois semaines restantes, le plus grand point d’interrogation entourant la sortie de Marvel’s Éternels, ainsi qu’une grande partie du reste du calendrier 2021, est de savoir s’il subira ou non un autre retard ou recevra une version hybride. Les fans de Marvel du monde entier n’auront qu’à croiser les doigts dans l’espoir que le prochain film ne soit plus retardé.

Sujets : Éternels