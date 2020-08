Disney + : Mulan, c’est pour septembre

L’adaptation de Mulan en live-action par Disney sortira sur sa plateforme de Streaming le 4 septembre pour 29,99 $ (25,40€) a annoncé la société aujourd’hui.

Les dirigeants de Disney ont présenté le nouveau plan de sortie de Mulan lors d’une réunion avec les analystes aujourd’hui. Les frais de 30 dollars s’ajouteront aux frais d’abonnement de 6,99 dollars pour les clients de Disney Plus. Chapek a également fait croire que les non-abonnés peuvent également payer 30 $ pour le film, mais The Verge a envoyé un courriel à Disney pour confirmer.

Disney has announced that #Mulan will release on #DisneyPlus on September 4 for $29.99.

In countries where Disney+ is not available, #Mulan will release in theaters on the same date. pic.twitter.com/qXslHt8wEQ

