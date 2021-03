Disney montre une nouvelle bande-annonce pour Star Wars: The Bad Batch

Le mauvais envoi de Clone Wars a déjà sa nouvelle série presque prête. Aujourd’hui, nous vous montrons la dernière bande-annonce de Star Wars: The Bad Batch.

On dirait que c’est la semaine de Star Wars. Si hier on vous montrait le casting qui nous attend dans la future série sur Obi-Wan, c’est aujourd’hui au tour du nouveau Bande-annonce de Star Wars: The Bad Batch. Petit à petit, la plateforme de streaming élargit son contenu.

Disney Plus ne cesse de nous montrer des nouvelles de leurs futurs projets, et nous adorons ça. Aujourd’hui, c’était au tour du spin-off de The Clone Wars, avec lequel il partage le style d’animation. En dehors de cela, nous savons peu de choses sur son argumentation. Quelles surprises vos nouvelles aventures nous apporteront-elles?

La série suit un ordre très particulier, qui sont quelque peu différents de leurs frères dans l’armée. Ils sont nés avec d’étranges mutations génétiques, qui à leur tour en ont fait des soldats supérieurs. Ces mêmes altérations sont la raison pour laquelle leur apparence et leur voix les différencient du reste des clones.

Chacun de ses membres possède certaines capacités uniques et distinctives du reste de l’équipe. Pour cette raison, en plus de leurs tactiques de combat peu orthodoxes ou d’un comportement plus effusif, ils ont fini par être connus sous le nom de La Remesa Mala.

Après être apparu dans quelques chapitres de la série principale et avoir accueilli Echo (le clone qui a découvert la puce avec Order 66) dans son équipe, nous allons maintenant pouvoir profiter de ses aventures en tant que protagonistes absolus.

Star Wars: The Bad Batch sortira sur Disney Plus le 4 mai. Vous savez, le jour du 4 mai soit avec vous.

