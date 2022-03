Disney + montre un nouvel aperçu du documentaire Olivia Rodrigo: conduite à la maison 2 u

Le célèbre chanteur et auteur-compositeur Olivia Rodrigue vient de se dévoiler, ainsi que Disney+une nouvelle bande-annonce pour son film documentaire »Olivia Rodrigo: conduire à la maison 2 U »où l’on nous montrera le processus de création et d’enregistrement de leur premier album »ACIDE »qui a été considéré comme l’un des débuts les plus prolifiques de l’histoire de la musique, atteignant le top 1 de la liste Billboard.

La bande-annonce de »Olivia Rodrigo: driving home 2 U » révèle comment Rodrigo a dû voyager entre la ville de Salt Lake et Los Angeles, tout cela à travers de superbes paysages où la chanteuse nous raconte son expérience en tant qu’artiste d’enregistrement. Cette route panoramique a été la clé de la réalisation de l’album de Rodrigo, car il a dû le faire plusieurs fois et pendant le voyage, il a écrit et a eu des idées pour son premier album » SOUR ».

Également révélé par la bande-annonce, » Driving Home 2 U » sera une lettre d’amour aux fans car le film mettra en vedette chansons à succès d’Olivia Rodrigo et de tout nouveaux arrangementsque le chanteur a interprété à divers endroits pendant le tournage.

Cependant, tout ne sera pas rose, car le nouveau matériel nous montrera les hauts et les bas que Rodrigo a dû traverser lors de la création de » SOUR », y compris des moments de doute dans lesquels il a estimé qu’il n’était pas un bon chanteur.

Être une ancienne star de « Comédie musicale au lycée »Olivia Rodrigo est devenue un succès musical instantané après avoir sorti des chansons qui sont devenues des succès massifs dans le monde entier, notamment « permis de conduire », « deja vu » et la chanson à succès multi-platine « bon 4u ». Son premier album »SOUR », a fait ses débuts au numéro 1 en 2021 et est actuellement nominé pour le Grammy Awards pour l’album de l’année et dans diverses autres catégories.

»Olivia Rodrigo: Driving Home 2 U » est réalisé par Stacy Lee, qui fait ses débuts au cinéma après avoir co-réalisé » Live Fast Draw Yung », un documentaire qui a suivi la carrière de Yung Lenox. Vous pouvez profiter de cette nouvelle production via Disney + à partir du prochain 25 mars.