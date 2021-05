Disney + montre un aperçu de sa courte série: ‘Launchpad’

Aston Pompe à chaleur Aston Luxe Modèle - S14 - jusqu’à 75m3

Pompe à chaleur Aston Luxe Série S Économique - Fiable - Écran LCD Gagnez en performances et en confort d’utilisation avec la pompe à chaleur Aston Luxe série S conçue pour coller au mieux aux attentes des utilisateurs réguliers de pompe à chaleur. Alliant élégance et performance, c’est un modèle très économique affichant des coefficients de performance supérieurs à 5,5 et qui offre une interface de commande minimaliste pour que l’utilisation reste simple et accessible pour tous. Compatible avec les traitement par électrolyse au sel, elle peut fonctionner par température extérieure basse dès -5°C gràce à sa fonction de dégivrage automatique. Vous apprécierez ses finitions et sa carrosserie métallique foncée qui lui donnent une silhouette si raffinée. Écran de contrôle LCD, déportable à 10m Les données de l’écran LCD s’affichent sur un fond noir contrastant permettent une excellente lisibilité sur l’afficheur. La pompe à chaleur Aston Luxe série S est contrôlée en quelques instant en utilisant les boutons de ce boîtier dont les commandes et la navigation sont simplifiées par leur nombre restreint. L’écran LCD de la pompe à chaleur Aston Luxe série S peut être déporté jusqu’à 10m de distance gràce au càble fourni. Vous pourrez ainsi l’installer comme panneau de commande au niveau de votre terrasse pour y accéder plus facilement. La lecture des valeurs essentielles suivantes est possible depuis cet écran : Température d’entrée d’eau Température de sortie d’eau Température ambiante Autres températures techniques : circuit, retour du gaz, tuyau de refroidissement Module Wifi (disponible en option) Accessible de n’importe où dès lors que vous disposez d’un accès internet sur votre smartphone, l’application vous permettra de modifier la température souhaitée, suivre le fonctionnement et les paramètres principaux paramètres de la pompe à chaleur. Vous pouvez ajouter le kit Wifi pour pompe à chaleur à tout moment. Celui-ci est proposé en option. Gaz R32 : nouvelle génération plus respectueuse de l’environnement Prenez une longueur d’avance sur la réglementation : la commission européenne a fixé une feuille de route pour la réduction des gaz à effet de serre dans les années qui viennent ce qui annonce un abandon progressif de l’utilisation du R410A dont l’empreinte environnementale est trop importante. Le R32 s’annonce aujourd’hui comme le nouveau référentiel sur le marché. Son impact sur la couche d’ozone est nul, son PRG (pouvoir de réchauffement global) est près de 3 fois plus bas que celui du R410A et c’est un fluide pur non mélangé qui est ainsi plus facile à recycler : il contribue donc beaucoup moins au réchauffement climatique. Profitez de meilleurs rendements énergétiques et capacités thermiques : à puissance égale, les performances des pompes à chaleurs fonctionnant à partir de R32 sont entre 5 et 10% plus performantes et la quantité de fluide nécessaire charge dans l’installation est elle aussi réduite. Modèle réversible avec dégivrage...