Disney montre son sabre laser rétractable, et c’est spectaculaire (même si ce n’est pas du laser)

Nous sommes le 4 mai, jour de Star Wars (pour le jeu de mots anglais, « May the force … -> May the 4th), et Disney en a profité pour montrer une vidéo dans laquelle vous pouvez enfin voir son sabre laser rétractable.

La société a déjà indiqué qu’elle travaillait sur cette reproduction du sabre laser de la célèbre franchise, et la vidéo montre enfin son fonctionnement. Le résultat est vraiment saisissant, et cela n’a rien à voir avec les sabres laser que nous avons vus jusqu’à présent.

Une « arme » plus élégante (et surtout plus surprenante)

C’est sans aucun doute l’un des objets les plus connus et les plus aimés de tout l’univers Star Wars, et il y a quelques jours, nous connaissions déjà le brevet sur lequel il était basé. Le mécanisme, similaire à celui d’un ruban enroulable, qui rappelle les rubans à mesurer rétractables.

L’effet dans le cas du sabre laser est vraiment incroyable, et certainement Ce n’est pas très différent de celui qui est apparu dans les films et la série mais en utilisant des effets visuels.

L’annonce ne donne pas plus de détails sur son fonctionnement, mais cette bande enroulable consisterait en une série de lumières LED pour imiter la lumière émise par le laser.

Bien que les sabres soient encore en développement, on s’attend à ce que faites partie de l’expérience immersive à l’hôtel Star Wars: Galactic Starcruiser qui fera partie de son complexe « Star Wars: Galaxy’s Edge » et qui ouvrira théoriquement ses portes en 2022.

Le prix du sabre n’est pas connu, mais la vérité est que les sabres laser qui sont déjà vendus dans ledit complexe coûte 200 dollars. Il est donc logique de penser que le prix de ces modèles sera plus élevé.

Même si ne sois pas laser pour de vrai (et il y a ceux qui ont créé des répliques fonctionnelles et beaucoup plus dangereuses) il est probable que ces sabres soient vendus à grande échelle ils deviendront un cadeau incontournable pour tous les fans de la saga.