Disney modifierait une attraction en raison de critiques de racisme

Disney a annoncé qu’elle était en train de transformer son attraction populaire, Croisière dans la jungle après avoir été critiqué pour sa représentation des peuples autochtones.

Être l’une des principales attractions de Disneyland Depuis plus de 65 ans, la populaire balade est sur le point de subir une modification majeure. Au cours des dernières années, Disney a rehaussé le statut de la course avec un nouveau film mettant en vedette Dwayne Johnson et Emily émoussée, qui n’a pas été libéré en raison de la pandémie par le coronavirus.







Le retard du film a donné à l’entreprise l’opportunité de préparer et d’apporter quelques modifications culturelles à la tournée, ce qui lui permet d’être aussi inclusive que possible.

Dans une nouvelle interview, le directeur créatif de Walt Disney, Chris Beatty a parlé des changements que le jeu aurait, «C’est le Croisière dans la jungle ils connaissent et aiment, les capitaines ouvrant la voie et corrigeant en même temps les portraits négatifs des «indigènes». C’est donc l’une des scènes que nous allons changer.







La promenade populaire a été construite en 1955, ce qui a fait que certains détails qui étaient alors culturellement acceptés ne sont plus à jour dans le monde moderne.