Disney modifie le calendrier de sortie de Marvel Studios en 2022

Aujourd’hui, Disney a confirmé un changement agressif de sorties dans six des films qui feront prochainement partie du MCU, supprimant deux projets non annoncés de son programme de sorties futures, causant un grand inconvénient pour Marvel Studios et sa stratégie prudente de sorties. , qui offrent généralement une sorte de continuation à son précédent projet.

Il reste encore deux films Marvel en attente d’atteindre le public avant fin 2021 après la réactivation de la phase 4 de la franchise avec « Black Widow » et « Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings »: « Eternals », celui dont la première en novembre reste debout et « Spider-Man: No Way Home » en décembre.

La date limite confirme que « Doctor Strange and the Multiverse of Madness », initialement prévu pour la première en mars 2022, a désormais une nouvelle date de sortie le 6 mai 2022, affectant l’arrivée de « Thor: Love and Thunder », qui sortira en juillet. 8, 2022. Cela laisse « Black Panther: Wakanda Forever » avec une date de première prévue le 11 novembre 2022.

« The Marvels », un film qui servira de continuation de « Captain Marvel » et des événements survenus dans la série « Ms. Marvel » pour Disney+, a été ferraillé pour son arrivée sur grand écran en 2022 pour programmer sa sortie le 17 février 2023. Cela fait que « Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie » soit programmée pour le 28 juillet 2023.

Deux projets non confirmés qui étaient prévus pour l’année 2023 ont été retirés du calendrier de sortie, tandis qu’un a été ajouté en salles le 3 novembre 2023. Marvel n’a pas été la seule franchise touchée par le réajustement de Disney, comme « Indiana Jones 5 » aux 20th Century Studios a également été touché pendant quelques mois à son arrivée dans les salles.

Il ne fait aucun doute que ces nouveaux ajustements du calendrier de Marvel Studios sont en grande partie dus aux effets de la pandémie mondiale en 2020, il était donc tout naturel que leurs futures productions rencontrent quelques mésaventures lors de leur processus de post-production. Cependant, il semble que ces nouvelles dates de sortie soient définitives.