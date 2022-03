Disney Mirrorverse montre la première bande-annonce et la date de sortie

Disney a publié une nouvelle bande-annonce pour son jeu d’action RPG très attendu »Mirrorverse ». L’aperçu nous montre une réalité altérée avec les personnages préférés de Disney et Pixar Préparez-vous et soyez prêt à combattre alors que tous les personnages se réunissent pour repousser un mal caché connu sous le nom de Fractured.

Les fans peuvent s’attendre à voir des variantes uniques de héros et de méchants emblématiques d’une grande variété de franchises, y compris »Monster’s Inc. », »Tangled », »Jack’s Bizarre World », »La Belle et la Bête » et »Grand Héros 6 »parmi beaucoup d’autres.

Au lancement, le jeu proposera une vaste campagne solo couvrant une variété de mondes et de lieux emblématiques. Les joueurs devront utiliser efficacement leurs gardiens Mirrorverse disponibles pour créer des équipes synergiques pour écraser les Fractured dans des batailles en temps réel.

Au fur et à mesure que les personnages acquièrent de l’expérience, ils peuvent être renforcés pour s’assurer que leurs capacités peuvent suivre la force toujours croissante de l’ennemi. Progresser dans le jeu débloquera de nouveaux champions, ce qui signifie que les joueurs pourront toujours essayer des compositions et des stratégies d’équipe uniques.

Le jeu sera mis à jour chaque mois en ajoutant de nouveaux Gardiens, de nouveaux chapitres d’histoire et des quêtes d’événement qui peuvent être complétées et seront mises à jour de temps en temps.

« Nous voulions vraiment creuser ce qui rend ces personnages si spéciaux et emblématiques », a-t-il déclaré. Marc Raham, directeur exécutif de »Disney Mirrorverse ». « Nous voulions les pousser hors de leur zone de confort et leur demander : ‘Que feraient ces héros (et ces méchants) face à cette menace écrasante ?' »

« La conception des personnages s’inspire de la façon dont les fans se souviennent d’eux dans leurs films préférés, mais cette fois, ils sont prêts à se battre, chacun avec des armes différentes et divers objectifs qui peuvent être débloqués au fur et à mesure que l’histoire progresse », a poursuivi Raham.

»Disney Mirrorverse » sortira pour iOS et Android le 23 juin de ce 2022.