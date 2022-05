Disney Leaks She-Hulk Date de la première de la série dans la mise à jour du site Web

Disney ne donne généralement pas d’informations sur leurs prochains projets Marvel avant qu’ils ne soient prêts, mais il semble qu’une récente erreur ait révélé la date de sortie prévue pour Elle-Hulk. Selon un post, qui a depuis été supprimé, sur le site Disney + UK, la nouvelle série mettant en vedette Tatiana Maslany dans le rôle de Jennifer Walters, la cousine de Bruce Banner, fera ses débuts sur la plateforme le 17 août, ce qui signifie qu’elle arrivera juste un mois après la conclusion de Mme Marvel et l’arrivée de Thor : Amour et tonnerre dans les cinémas.

Elle-Hulk sera une autre rupture avec la norme car elle apporte une comédie juridique au MCU, et pourrait également apporter un certain nombre d’apparitions surprises avec elle. La série se concentrera sur Jennifer Walters, qui assume certaines des superpuissances de son cousin Bruce Banner à la suite d’une transfusion sanguine d’urgence après un accident. Dans la série, Walters se spécialise dans les affaires judiciaires impliquant des super-héros, et bien que nous sachions déjà que Mark Ruffalo reprendra son rôle de Bruce Banner, il sera rejoint par Tim Roth en tant qu’Abomination. Au-delà de cela, il existe de nombreux croisements et camées possibles qui pourraient apparaître dans la série.

La série durera dix épisodes d’une demi-heure, et bien qu’il y aura probablement un scénario global qui deviendra apparent au fur et à mesure que la série progresse, il y aura probablement quelques chances pour des apparitions en camée d’autres super-héros compte tenu du type de cas spécifique de Walters. Depuis que les premiers détails de la série ont été annoncés, il y a eu des rumeurs selon lesquelles la série pourrait voir le retour de Howard The Duck, Daredevil et un certain nombre d’autres personnages qui sont apparus avec She-Hulk dans ses aventures de bande dessinée. Cependant, nous savons maintenant qu’il faut trop attendre et être reconnaissants de ce que nous obtenons… n’est-ce pas ?

She-Hulk pourrait être la dernière série Marvel à venir sur Disney + cette année





Marvel Studios et Disney peuvent avoir une liste fixe de dates de sortie de films pour leurs offres théâtrales MCU, mais ils ont récemment été beaucoup plus méfiants en ce qui concerne la sortie de leurs émissions de télévision Disney +. Bien qu’il y ait eu de nombreux changements et retards à affronter récemment grâce à la pandémie de Covid et à la pression qu’elle a exercée sur le tournage et la post-production de films et de séries télévisées. On a cru à un moment donné que Elle-Hulk sortirait au début de 2022, avec Mme Merveille et le prochain Invasion secrète série venant plus tard, mais, probablement grâce à la quantité d’effets de post-production à appliquer, Elle-Hulk semblait être repoussée pour permettre que ce travail soit terminé sans précipiter les touches finales.





Il y a encore des rumeurs selon lesquelles un Loup-garou de nuit spécial Halloween viendra à Disney + cette année en octobre, et Spécial vacances Gardiens de la Galaxie tomberont en décembre, mais ils pourraient être les seuls autres spectacles de Disney à tomber cette année. Bien qu’il y ait des émissions animées comme Et qu’est-ce qui se passerait si…? saison 2 et Je suis Groot qui peut éventuellement être inséré quelque part, il ne semble pas que nous verrons l’une des autres émissions d’action en direct arriver jusqu’en 2023 à moins que Marvel ne continue vraiment avec Invasion secrète.

Quoi qu’il en soit, avec les restrictions et les retards de Covid apparemment dans le passé, après le calendrier de sortie décousu et changeant de 2022, nous pouvons certainement nous attendre à ce que 2023 revienne à une version plus cohérente de l’ardoise, avec une annonce sur ce que nous pouvons nous attendre à voir dans les années à venir. .









