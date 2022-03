Disney+ : le lien de Red avec un autre film Pixar

in

¡Rapporter est l’un des grands succès de Disney+! L’histoire de l’adolescente Mei Lee qui a treize ans et qui est déchirée entre l’obéissance et le chaos typique de son âge est déjà l’une des préférées du public. Bien sûr, il est impossible de ne pas profiter des aventures de cette fille qui se transforme en panda roux géant à chaque fois qu’elle est trop excitée. maintenant il semble que Pixar a laissé un œuf de Pâques important de ce film dans une autre de ses premières.

On parle de Lucas, l’histoire de deux petits monstres marins qui à première vue ressemblent à des humains et ont le désir de se procurer un scooter pour parcourir toute l’Italie et rencontrer de nouvelles personnes au milieu d’aventures incroyables. Un film basé sur les expériences réelles du réalisateur Enrico Casarosa. L’année dernière Pixar a lancé ce film avec un curieux œuf de Pâques qui le relie à Rapporter.

De quoi sommes nous en train de parler? Dans le film sur l’ours panda géant, il y a un groupe de garçons à la mode qui a fasciné les jeunes. Il s’agit de 4*Villeune idée originale du réalisateur Domee Shi basée sur de véritables compositions de musique des années 90 et de K-pop des années 2000. Ce groupe est une partie essentielle de la vie de Mei Lee et semble également combler le fossé entre les films de Disney+.

Un fan a remarqué que dans Lucas il y a un groupe de musique qui s’appelle 4*Villagesdans ce cas, le même nom du groupe que nous avons pu apprécier dans Rapporter mais traduit en italien. Directeur de LucasEnrico Casarosa, a même osé féliciter l’adepte qui a découvert ce petit lien entre les deux films qui les fait, de cette manière, faire partie du même univers.

le disque de 4*Villages apparaît en arrière-plan de la séquence dans laquelle Lucas discute de quelque chose avec sa nouvelle amie : Giulia Marcovaldo. « Wow! Nous avons un gagnant! Cesar, ces yeux sont très perçants. Bravo! L’as-tu attrapé! »s’est exprimé avec enthousiasme sur ses réseaux sociaux le responsable de Lucas de la découverte qu’il a faite @CésarParra que sûrement et grâce à son regard attentif il a eu une minute de gloire.

