Disney+ : le film Marvel le plus regardé sur la plateforme dans le monde

Disney+

Ensuite, nous vous dirons quel est le film le plus regardé au monde sur Disney+.



© Getty Images pour DisneyDisney le film Marvel le plus regardé

Disney+ continue de croître à l’échelle mondiale en tant que plate-forme de streaming et film de Studios Marvel C’est aujourd’hui le plus regardé au monde. Ensuite, nous vous disons tous les détails.

Disney+ : le film Marvel le plus regardé

Ant-Man and the Wasp: Quantumania débarque sur Disney+ le 17 mai, inaugurant la phase 5 du Marvel Cinematic Universe (MCU). Le film emmène Scott Lang (Paul Rudd) et Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) dans le domaine quantique. Peu de temps après, il est devenu le plus regardé au monde.

Dans ce film, ils font face à de nouvelles menaces avec les parents de Hope, Janet Van Dyne et Hank Pym, interprétés par Michelle Pfeiffer et Michael Douglas, ainsi que la fille de Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton).

Le domaine quantique dans le MCU

Le royaume quantique est établi comme un nouveau monde vital dans le MCU. Selon Disneyce monde multiversel est là pour rester et donne le ton à ce qui est à venir pour le MCU. C’est un monde en soi, semblable à Asgard, Wakanda ou au monde des arts mystiques du docteur Strange..

Inspirations pour le monde quantique

Le monde quantique a pris diverses inspirations. D’un point de vue scientifique, des images prises au microscope électronique ont été explorées. Dans le monde de l’art, ils se sont inspirés des couvertures de magazines de heavy metal des années 1970 et 1980. Ils ont également pris des références dans des livres de science-fiction..

L’équipe maquillage et garde-robe

Pour réaliser les effets spéciaux du film, il fallait une équipe de 160 personnes qui travaillaient sur le maquillage, la coiffure et la garde-robe. Construire le royaume quantique a consisté à donner vie aux 150 personnages qui l’habitent, en utilisant des techniques telles que la broderie, le tissage, le métier à tisser et la peinture.

Technologie visuelle partagée avec The Mandalorian

Le réalisateur d’Ant-Man and the Wasp: Quantumania a utilisé la même technologie visuelle que celle utilisée pour la série originale de Disney +, The Mandalorian, appelée StageCraft LED. Cette technologie offre des transitions fluides et haute résolution sur les murs et les plafonds, permettant aux caméras de capturer des mondes virtuels.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?