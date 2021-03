Disney lance une nouvelle ligne de Baby Yodas dans ses moments les plus adorables

Disney Poussette Disney Hauck Speed Plus Pooh Tidy Time

Cette poussette légère de la ligne Disney se démarque car c'est la bonne combinaison de couleurs Winnie The Pooh et de rayures colorées gaies. En même temps, notre poussette Speed Plus est extrêmement agile et garantit un pur plaisir à chaque sortie grâce à ses roues avant pivotantes et verrouil