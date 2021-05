Disney lance la nouvelle collection Pride 2021

La nouvelle collection Rainbow comprend également des épinglettes en émail de drapeau transgenre, bisexuel et lesbien ainsi que des produits dérivés avec le drapeau arc-en-ciel à rayures noires et brunes.

Avant le mois de la fierté en juin, Disney vient de dévoiler sa toute nouvelle collection Pride 2021 célébrant les fans LGBTQ +.

La «Rainbow Disney Collection» présentera de tout nouveaux produits mettant en vedette des personnages Disney et des franchises de films. C’est aussi la première fois que d’autres marques telles que Marvel, Star Wars et Pixar seront incluses dans la collection.

Les fans pourront mettre la main sur toutes sortes de vêtements, y compris des survêtements, des t-shirts, des chapeaux et plus encore. Il y a aussi tout un tas d’accessoires et de jouets en peluche. Pour la première fois, Disney inclura également des épinglettes en émail avec le drapeau arc-en-ciel à 8 bandes, le drapeau de la fierté lesbienne et le drapeau de la fierté bisexuelle. (Il n’est pas encore clair si d’autres drapeaux de fierté seront inclus dans la collection.)

Une série exclusive de Funko Pop! Des figurines en vinyle seront également publiées, mettant en vedette un certain nombre de personnages de la famille Disney.

Disney lance la collection Pride 2021. Image: Blog des parcs Disney

La collection est maintenant disponible à l’achat sur shopDisney.com et dans les magasins Disney en Amérique du Nord et au Japon, ainsi qu’au Walt Disney World Resort et à Disneyland Resort.

Si vous êtes un fan européen, vous pouvez vous attendre à ce que la collection tombe à un moment donné le mois prochain. Il sera également bientôt disponible sur shopDisney.co.uk.

D’autres produits seront publiés dans les semaines à venir. Pour un aperçu de la collection complète en action, cliquez ici.

Le compte à rebours pour le mois de la fierté est lancé avec une gamme colorée de produits Pride disponibles dès maintenant! 🖤🤎❤️🧡💛💚💙💜 De plus, The Walt Disney Company donne des fonds dans le cadre de notre engagement continu envers les organisations du monde entier qui soutiennent les communautés LGBTQ +: https://t.co/6weUid4JRE pic.twitter.com/0zwKzobgNi – Parcs Disney (@DisneyParks) 3 mai 2021

Bien que Disney ait un long chemin à parcourir en ce qui concerne la représentation LGBTQ + à l’écran, la société s’est engagée davantage à accroître la diversité et l’inclusivité dans les parcs au cours des derniers mois.

Dans un article de blog daté d’avril, Disney a annoncé que les employés du parc bénéficieraient d’une plus grande flexibilité en matière d’expression personnelle. Les coiffures, les bijoux, les styles d’ongles et les choix de costumes inclusifs seront les bienvenus à tous les membres de la distribution.

Pour célébrer le Mois de la fierté 2021 et la collection Pride, The Walt Disney Company a confirmé qu’elle donnerait des fonds dans le cadre de son engagement continu envers les organisations du monde entier qui soutiennent les communautés LGBTQ +. Pour en savoir plus, visitez RainbowDisneyCollection.com.

.

