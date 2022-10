Disney+ : la série d’Aitana et Miguel Bernardeau a une date de première

in

Le chanteur espagnol et l’acteur d’élite jouent dans La Última. Quand les épisodes arrivent-ils sur la plateforme de streaming ?

©Disney+Le dernier, avec Aitana et Miguel Bernardeau.

Depuis que Aïtana fait le saut vers la gloire pour sa participation impeccable à l’Operación Triunfo, sa carrière n’a fait que progresser à pas de géant. Cela a été encore amélioré quand il a commencé sa romance avec Michel Bernardeaul’acteur reconnu par Élite, avec qui il forme un duo qui éblouit ses fans. De cette manière, Disney+ les a convoqués pour jouer dans sa prochaine série intitulée La dernière. Découvrez la date de sortie ici !

Aitana est devenue une icône de la musique pop espagnole après avoir été finaliste à OT 2017. Depuis, elle n’a cessé de sortir ses propres tubes en tant que soliste, tout en parcourant le monde avec ses tournées et ses collaborations avec des artistes. De son côté, Miguel Bernardeau a conquis avec son Guzmán en Élitepour montrer plus tard dans la fiction tout le reste de HBOMax. Désormais, il sera l’un des protagonistes de 1899le prochain gros pari de Netflix des créateurs de Dark.

De cette façon, Disney + a choisi la jeune artiste avec une grande expérience dans l’industrie et la chanteuse qui sera lancée comme une actrice prometteuse pour mener son prochain projet. Aitana donnera vie à Bougie, une femme qui rêve de réussir dans le monde de la musique. Alors qu’il travaille dans une entreprise de logistique pour joindre les deux bouts, il se donne beaucoup de mal pour obtenir sa grande chance. C’est ainsi que le personnage de Miguel Bernardeau semble tout changer.

le chiffre de Élite personnifie Diégo, un ancien camarade de classe qui veut devenir boxeur professionnel. Diego et Candela se retrouveront le soir même où elle chantera dans un bar, pour attirer l’attention d’un dirigeant d’une maison de disques. Passions, rêves, persévérance et amour seront les protagonistes de la série qui mettra en vedette des performances de Luis Zahera, Aitor Luna, Jorge Perugorría, Sandra Cervera, Jorge Motos, Óscar de la Fuente, Esther Ortega et David Castillo.

Ce n’est pas tout! Ses propres stars ont annoncé la date de sortie de La dernière. Ce sera à partir de 2 décembre quand les épisodes de cette première saison confirmée arrivent sur Disney+. De plus, Aitana a confirmé que tout comme son personnage sortira un album de la série, le même album sera disponible sur les plateformes numériques pour continuer à profiter des thèmes musicaux au-delà des chapitres en streaming.

