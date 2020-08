Disney : la compagnie renomme la 20th century Fox en 20th Television

Le studio de télévision 20th Century Fox, récemment acquis par Disney, est le dernier en date à voir le nom “Fox” abandonné. La société a annoncé aujourd’hui qu’elle allait rebaptiser le studio “20th Television”, dans le cadre d’un changement d’image plus vaste pour tous les studios de télévision de Disney. C’est définitivement une page qui se tourne dans le monde du cinéma.

En outre, les studios de télévision Fox 21 seront rebaptisés Touchstone Television (une marque de télévision que Disney a cessé d’utiliser en 2007), car la société s’efforce de supprimer les dernières traces du nom Fox de ses actifs. Disney utilise également ce changement de marque pour fusionner ABC Studios et sa filiale ABC Signature sous la bannière ABC Signature. De nouveaux logos apparaîtront dans les émissions de télévision cet automne, notamment dans les épisodes des Simpsons, de Family Guy, d’American Dad et de Bob’s Burgers. Les épisodes existants en streaming et dans les bibliothèques numériques continueront à porter les logos originaux.

Disney has finally rebranded the 20th Century Television Fox Name as 20th Television The new logo will debut in new seasons of The Simpsons,Family Guy,American Dad, Bob’s Burgers,Central Park,DuncanVille, Hoops,Solar Opposites,The Great North & Bless The Hearts pic.twitter.com/T0zbkBpF7B — Disney TV Animation News (@DisneyTVANews) August 10, 2020

Objectifs : effacer la “Fox” des registres

La nouvelle vient après que Disney ait adopté un changement de nom similaire pour les studios de cinéma 20th Century Fox et Fox Searchlight Pictures au début de l’année, bien que ces noms légèrement plus sensés aient simplement laissé tomber le “Fox” pour devenir 20th Century Studios et Searchlight Pictures. On ne saura peut-être jamais pourquoi Disney a décidé d’opter pour “20th Television” au lieu de “20th Century Television”, plus esthétique. (En toute justice, ces deux noms sont plutôt dépassés étant donné que nous sommes au 21e siècle et qu’il en est ainsi depuis un certain temps).

Après les studios de cinéma, #Disney re-brande ses studios de télévisions : ABC Signature avale ABC Studios, tandis que 20th Century Fox Television est renommé 20th Television et Fox 21 Television Studios devient Touchstone Television 1/2 https://t.co/lRZokhaW7W — Sébastien Durand (@sebastiendurand) August 10, 2020

Enlever le nom “Fox” de ses marques acquises était une exigence de l’accord qui a vu Disney prendre le contrôle des actifs de 21st Century Fox l’année dernière, selon Variety. L’objectif est d’éviter toute confusion entre les parties de l’ancienne société détenues par Disney et la “nouvelle Fox”, qui comprend Fox Sports, Fox Business et la litigieuse Fox News, ainsi que la propriété de la chaîne de télévision Fox.