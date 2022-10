Disney : Jungle Cruise 2 prévu avec Dwayne Johnson et Emily Blunt

Disney

Chez Disney, ils sont clairs sur le fait qu’ils veulent une suite à Jungle Cruise et réunir les protagonistes Dwayne Johnson et Emily Blunt dans une nouvelle aventure.

©IMDBCroisière dans la jungle

Croisière dans la jungle Il a eu sa première à l’hiver 2021 alors que COVID-19 était encore un vrai problème et que les gens n’allaient pas en masse au cinéma. Peut-être pour cette raison et ajouté au fait que la bande a atteint Disney+ Très proche de son exposition sur grand écran, le film qui a coûté 200 millions de dollars à La Maison de la souris n’a levé que 220 millions de cette devise.

Mettant en vedette le toujours charismatique et couper des billets, Dwayne Johnsonaccompagné de la belle Emilie Bluntle film basé sur une attraction de parc à thème à Disney cherché à reproduire le succès de Pirates des Caraïbes dans ce sens mais avec une formule très différente basée sur les aventures des années 80 comme Indiana Jones Soit À la recherche de l’émeraude perdue. Le duo titulaire a montré une chimie saine à l’intérieur et à l’extérieur de la fiction.

Croisière dans la jungle n’a pas eu le meilleur accueil de la part des critiques spécialisés, ce qui en Tomates pourries lui attribue un taux d’acceptation de 63%, contre un solide 92% des audiences, ce qui est sûrement l’une des raisons qui encourage Disney investir dans une suite à cette histoire avec les mêmes acteurs dans un contexte mondial différent avec la pandémie dans le passé et les théâtres redevenant commercialement productifs.

La suite de Jungle Cruise arrive

Jungle Cruise 2 est évidemment quelque chose que nous voulons vraiment. Je pense que plus important que ce que Hiram et moi voulons, c’est que Dwayne Johnson et Emily Blunt ont créé un lien si incroyable. Leur alchimie est extraordinaire dans le premier film, et maintenant je sais qu’ils connaissent si intimement ces personnages. Je sais qu’ils ont de bonnes idées sur l’endroit où ils peuvent emmener cet univers et ce monde. »le producteur lui a dit Beau Flynn un Collisionneur.

Pour sa part, un autre cadre, hiram garcíaexprimé : « Je pense que les fans peuvent s’attendre à ce que nos héros couvrent plus de territoire. Notre premier film était principalement entre Londres et l’Amazonie, mais pour cette prochaine aventure, nous avons des projets beaucoup plus importants. Cela, ainsi que la joie de voir la relation de Frank et Lilly continuer à évoluer, ne sont que quelques-unes des nombreuses choses que nous avons faites. »

Plus tard, Hiram a poursuivi en disant à quel point ils avaient apprécié le premier film et la chimie des protagonistes. Puis il a ajouté : « Nous avons une idée de ce que nous voulons faire et de l’aventure dans laquelle nous voulons emmener ces gars-là. C’est une énorme priorité pour nous et pour Disney. Nous avons hâte d’emmener les fans dans un autre voyage avec ce groupe. »garantissant ainsi que le projet en question se trouve dans le dossier de la société de production.

