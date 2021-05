Disney inclut Gina Carano aux Emmy Awards Push For The Mandalorian

OPI Gel Color Collection Glitters - Award for Best Nails goes to… 15ML

OPI Hollywood - Vernis à ongles semi-permanent Gel Color Award for Best Nails goes to… Et pour récompenser le meilleur 1er rôle dans la catégorie "L'histoire d'Hollywood racontée par OPI", est nommé le Bleu Profond "Best Award Goes To … De retour à ses origines, OPI fête ses 40 ans en revisitant le charme et l'extravagance d'Hollywood ! Entre glamour vintage et chic moderne, les 12 nouvelles teintes de cette collection vous donneront envie de fouler le tapis rouge. Suzi Calls the Paparazzi I'm an Extra Movie Buff Hollywood & Vibe Bee-hind the Scenes Destined to be a Legend Rated Pea-G Oh You Sing, Dance, Act, and Produce? Award for Best Nails goes to... I'm Really an Actress 15 minutes of Flame Emmy, have you seen Oscar? Pour compléter la collection, découvrez les deux coffrets découvertes OPI . Les vernis semi-permanents professionnels Gel Color d'OPI sont conçus pour catalyser intégralement sous lampe, de la base à la finition en 30 secondes par pose. Choisissez parmi de nombreuses teintes et retrouvez votre nuance de vernis OPI préférée en Gel Color. Tenue et brillance jusqu'à 14 jours. Application : 1. Une base pour protéger et faciliter l'adhésion 2. Une couleur ultra facile et rapide à appliquer 3. Un top coat 100% formule gel pour une couleur profonde brillante ou mate Catalyser 30 secondes sous lampe à chaque étape Contenance : 15ml