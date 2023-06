Disney Imagineers dévoile des séquences de test du robot Groot itinérant gratuit à utiliser dans les parcs Disney

Imaginez que vous vous promenez dans Disneyland lorsque vous êtes approché par un être de la taille d’un enfant qui ressemble un peu à un arbre et qui prononce les mots, je suis Groot. C’est une possibilité très réelle car Disney Imagineers a montré des tests d’itinérance libre Groot robot qui finira par être vu autour de nombreux thèmes Avengers dans les parcs Disney.





Le favori des Gardiens de la Galaxie sera basé sur un jeune Groot, et on peut le voir partager une scène avec Star Lord et Drax exécutant des mouvements de danse impressionnants. Il semble d’après les images que les tests sont plutôt réussis et il ne faudra probablement pas longtemps avant que les fans du MCU puissent le voir par eux-mêmes. S’exprimant dans la vidéo, Joel Peavy, Executive R&D Imaginer, a expliqué :

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Nous sommes une entreprise de narration, nous voulons donc donner vie à ces personnages de la manière la plus authentique possible. Pour nous, cela signifie un acteur robotique qui marche… qui peut bouger, faire des gestes et émouvoir avec style. »

Michael Serna, directeur exécutif de la création de Disney Live Entertainment, a ajouté :

« Idéalement, nous voulons que les invités soient excités, mais c’est la première fois que je vois des invités visiblement excités – adultes, enfants. C’est choquant ce qu’ils ont à voir et ils comprennent à quel point c’est unique et amusant. »

Connexes: James Gunn a envisagé de créer un spin-off de Rocket et Groot au lieu de Guardians of the Galaxy Vol. 3





Verrons-nous à nouveau Groot sur grand écran dans une autre aventure MCU?

Studios Marvel

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 a mis fin à la trilogie de James Gunn dans le MCU, mais a laissé tous les principaux acteurs encore dans le jeu pour que d’autres puissent jouer avec eux à l’avenir. Cela comprenait Groot, qui a été vu dans la scène des crédits intermédiaires après avoir considérablement grandi, rejoint la nouvelle équipe des Gardiens dirigée par Rocket Racoon. Il n’a pas été annoncé si ce groupe obtiendrait un nouveau film à l’avenir, mais avec Adam Warlock ayant apparemment rejoint l’équipe, cela semble presque certain.

Après avoir passé son temps dans le MCU à prononcer une seule ligne, il est à peu près certain que Vin Diesel reviendra pour lancer quelques enregistrements supplémentaires « I am Groot » si et quand le personnage reviendra. Vers l’époque de Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, Gunn a expliqué la raison très simple pour laquelle Diesel a fini par exprimer Groot en premier lieu. Il a dit:

« Nous avions un tas d’autres versions/artistes vocaux, mais Groot ne se sentait pas pleinement Groot jusqu’à ce que Vin fasse sa voix. »

Bien sûr, au cours des trois films et de quelques apparitions dans Avengers, Groot a subi de nombreux changements. En fait, cette version de Groot n’est même pas la même que celle qui a commencé le voyage. Cependant, il ne fait aucun doute qu’après avoir été un enfant, un adolescent de mauvaise humeur et maintenant un adulte gigantesque qui est toujours plus grand que son cher vieux père, ce Groot est certainement celui qui a vraiment capturé le cœur du public et va maintenant faire la même chose dans la vraie vie dans les parcs Disney.