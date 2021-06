Disney+ Greenlights Série musicale limitée La Belle et la Bête

Alors que les fans du monde entier célèbrent le 30e anniversaire du classique animé bien-aimé de 1991, Disney + a annoncé aujourd’hui le feu vert d’une série musicale limitée, La belle et la Bête, de Disney Branded Television et ABC Signature.

Une préquelle en huit épisodes du film d’action en direct de 2017, La belle et la Bête mettra en vedette Luke Evans et Josh Gad, reprenant leurs rôles de Gaston et LeFou, et présentera Briana Middleton comme la demi-soeur de Louie, Tilly.

Situé dans le royaume emblématique de La belle et la Bête des années avant la romance épique de la Bête et Belle, la série suivra Gaston et LeFou alors qu’ils partent avec Tilly après qu’une révélation surprenante de son passé est révélée, envoyant le trio improbable dans un voyage inattendu rempli de romance, de comédie et d’aventure . Alors que les mystères du passé sont découverts et que les dangers du présent grandissent, de vieux amis et de nouveaux ennemis révèlent que ce royaume familier recèle de nombreux secrets.

« Pour tous ceux qui se sont déjà demandé comment une brute comme Gaston et un idiot comme LeFou ont pu devenir amis et partenaires, ou comment une enchanteresse mystique est venue jeter ce sort fatidique sur le prince devenu bête, cette série fournira enfin ces réponses … et provoquent une toute nouvelle série de questions », a déclaré Gary Marsh, président et directeur de la création, Disney Branded Television.

« Il y a peu de joyaux plus précieux dans la bibliothèque Disney que cette franchise emblématique, et cette préquelle est à la fois une lettre d’amour à ce qui a précédé et sa propre aventure spectaculaire », a commenté Jonnie Davis, président d’ABC Signature. «La vision de Josh, Eddy et Adam nous donne une fenêtre sur l’origine de Gaston de Luke et LeFou de Josh avec la tournure d’un nouveau partenaire dans le crime – Tilly, joué par la lumineuse Briana Middleton. Cette équipe de rêve ne serait pas complète sans le retour du génie Alan Menken pour écrire une musique encore plus glorieuse pour la franchise qu’il a aidé à créer. Nous sommes très reconnaissants envers Gary, Ayo, Michael et tout le monde chez Disney Branded Television et Disney+ pour leur soutien indéfectible. Nous avons hâte de commencer le tournage.

La belle et la Bête est développé, produit par l’exécutif et écrit par Gad, Edward Kitsis et Adam Horowitz, chacun servant de co-showrunner. L’équipe créative de la série comprend également le réalisateur nominé aux Tony Awards, Liesl Tommy, qui a rejoint le groupe en tant que producteur exécutif et dirigera le premier épisode. Le projet comportera une bande originale du compositeur Alan Menken, lauréat d’un prix EGOT, qui sera également producteur exécutif, et les paroles du premier épisode seront du nominé aux Oscars Glenn Slater. La production débutera au printemps 2022.

« Pendant trois décennies, ce conte aussi vieux que le temps a inspiré des générations de fans à travers le monde », a déclaré Michael Paull, président de Disney+ et ESPN+. « Nous avons hâte d’accueillir à nouveau nos invités dans le monde magique et musical de La belle et la Bête pour un tout nouveau chapitre avec LeFou, Gaston et une nouvelle distribution fantastique de personnages.