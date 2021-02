Disney ferme le studio Ice Age Blue Sky

Avec l’achat de 20th Century Fox pour environ 71,3 milliards de dollars Disney possède non seulement l’un des plus grands studios de cinéma et ses vastes films et séries – y compris les séries « X-Men » et « Fantastic Four » avec « Deadpool » de Marvel.

Le studio d’animation Blue Sky avec la série de films à succès « Âge de glace«Fait partie du groupe Walt Disney depuis près de trois ans. Mais c’est fini maintenant: Disney ferme les studios Blue Sky avec effet immédiat.

Selon les médias américains, les quelque 450 employés du studio d’animation, fondé en 1987, se verront proposer de nouvelles tâches au sein des studios Disney. Cependant, étant donné que Disney possède ses propres studios d’animation pour les nombreux films de contes de fées et les films Pixar, une grande partie de la main-d’œuvre de Blue Sky est susceptible d’avoir finalement été licenciée.

Quelle est la prochaine étape avec Ice Age?

La série de films « Ice Age », y compris les droits sur les personnages, reste la propriété de Disney, tout comme les titres tels que « Rio », « Robot » et le film « Peanuts ». On ne sait pas encore si une continuation de la série « Ice Age » avec Scrats et les héros préhistoriques populaires est prévue.

Le film d’animation «Nimona», basé sur un roman graphique du même nom de Noelle Stevenson, qui était récemment en préparation, sera interrompu à bref délai. Le film devait à l’origine sortir en salles l’année prochaine.

Comme raison de la décision radicale, Walt Disney Company donne le Crise Corona à. Mais cela n’aurait pas dû être la raison principale. Tout d’abord, il existe déjà de grands et importants studios d’animation dans la maison, tels que Walt Disney Animation et Pixar.

De plus, Disney en a un quelques heures seulement après la prise de contrôle officielle remodelage radical du studio Fox a eu lieu: les patrons ont dû quitter leur fauteuil, des postes importants ont été supprimés ou complètement remplis et une vague de licenciements d’employés de la 20th Century Fox a suivi. Avec la fermeture de Blue Sky Studios, un autre jalon a été franchi dans l’intégration de Fox dans le groupe Disney.