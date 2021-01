Disney favorise le chat avec Leandro Karnal à propos de Soul

Âme, le dernier film de Pixar, a fait ses débuts en Disney + le 25 décembre et a déjà conquis le cœur de nombreux téléspectateurs: le long métrage est devenu le film le plus vu sur la plateforme. Avant, dont la sortie était prévue dans les salles, l’animation a fini par atteindre le diffusion et est l’une des plus belles œuvres du studio qui a créé Histoire de jouet, Viva: La vie est une fête et plein d’autres.

Spécialisé dans la transmission de messages touchants sur la vie et les relations humaines à travers des films pour enfants, le studio a de nouveau attiré les larmes des téléspectateurs avec l’histoire du professeur de musique. Joe Gardner.

Le protagoniste a un rêve familier et même prévisible: il veut devenir un musicien de jazz à succès. Lorsqu’il est sur le point d’avoir une grande chance, il tombe dans un trou et se rend à «Pré-Vida», le lieu où les âmes se forment avant d’aller sur Terre. Et puis l’aventure inattendue du personnage commence.

À l’invitation de Disney, nous avons participé à un webinaire avec le professeur et historien respecté Leandro Karnal d’analyser et de réfléchir sur les enjeux philosophiques abordés dans l’animation. Au cours de la conférence, Karnal a souligné plusieurs facteurs qui sont des faits saillants extrêmement importants de l’intrigue. Découvrez ce qu’ils sont:

Représentativité

L’animation est la première à mettre en vedette un personnage noir. Joe Gardner, avec la voix de l’acteur Jamie Foxx (Django Unchained). De plus, le film est également co-réalisé et co-écrit par le cinéaste noir Pouvoirs Kemp.

Leandro Karnal a commenté l’importance de l’introduction d’une communauté noire à New York. L’idée d’inclure autant d’espaces noirs dans l’intrigue que le salon de coiffure, point de rencontre fondamental de la culture des hommes afro-américains. Et au fait, plusieurs artistes noirs qui leur sont propres Pixar ont contribué des idées. Ce soin se reflétait dans les détails du film: la variété des cheveux, les manières de s’habiller et les différentes personnalités, pour que la culture noire ne se limite pas à une seule figure.

Philosophie existentialiste

L’historien a également commenté la crise existentielle par rapport à l’animation. Âme il est sensible et apporte des réflexions extrêmement humaines sur divers points liés à la vie, tels que les buts, la dépression, l’anxiété, les rêves etc. Mais quelle est la signification du rêve? Et quel but avons-nous avec lui? Jusqu’où notre ambition peut-elle nous mener pour atteindre notre objectif? Et avoir un objectif est la seule chose qui nous guide dans la vie?

Preuve de l’analyse qui était à l’ordre du jour, l’existence n’est pas quelque chose qui peut être simplement classifié ou mesuré, car il s’agit d’un déroulement ou d’un événement qui ne peut être compris qu’en tant qu’individu.

En conclusion du raisonnement, dans l’existentialisme, nous nous trouvons dans une situation dans laquelle ce que nous sommes n’est pas prédéterminé, mais est plutôt le résultat de nos actions. Ainsi, le but de l’être humain est remis en question dans un monde qui n’est pas celui qu’il souhaite ou a choisi.

Positivité toxique excessive

Karnal il a profité du contexte social, soulignant que bloquer ou ignorer les émotions «négatives» peut avoir des conséquences. En bref, la suppression de nos émotions nous draine à la fois mentalement et physiquement. Ce n’est ni sain ni durable à long terme. Il ne s’agit pas de ne pas être positif, mais de valider ce que nous ressentons à chaque instant, même lorsque nous ne sommes pas bien.

À la fin de l’analyse, nous avons eu l’honneur et l’occasion de poser une question Leandro Karnal sur le contexte de l’animation.

Feededigno: Comment différencier la mission du but et en même temps les mettre en pratique dans un monde aussi éphémère?

Karnal:

«Les deux mots peuvent être définis de différentes manières. La finalité est un thème beaucoup plus contemporain, car la mission a le défaut d’avoir une origine à la fois militaire et religieuse. On peut penser que les deux concepts sont donnés par nous-mêmes, et non par des tiers basés sur une pensée existentialiste. Mais quel que soit le mot choisi, que ce soit le sens, la mission ou le but, ils sont tous donnés exclusivement à l’individu, dans une dimension éthique.

Le webinaire organisé par Disney destiné à mieux refléter et mettre en évidence la magistrature de la proposition proposée dans Âme avec des questions philosophiques et métaphysiques, et avec l’illustre participation de Leandro Karnal, l’événement en ligne n’aurait pas pu être meilleur.

