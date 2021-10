Disney + fait un film Disneyland avec le réalisateur de Halloween Kills David Gordon Green

David Gordon Green devrait réaliser un film sur le développement de Disneyland et l’implication de Walt Disney dans le projet, selon Deadline. Ce film arrivera directement sur Disney+ et sera également produit par Cavalry Media. Cavalry Media et le producteur Jason Reed auraient « passé un an à développer le pitch avant de l’apporter à Disney ».

Ce sera le premier film que David Gordon Green réalisera pour Disney. Tout au long de sa carrière, il a tourné plusieurs films de genre dont Ananas Express et Votre Altesse avec des drames comme Plus forte. En ce moment, Green prend l’horreur comme il l’a dirigé Halloween et dirige la suite Halloween tue et Halloween se termine. Green est également sur le point de réaliser un nouvel opus dans L’Exorciste la franchise.

Evan Spiliotopoulos écrira le scénario de ce nouveau film. Spiliotopoulos a une histoire de travail avec Disney car il a également travaillé sur des scripts pour Clochette et le trésor perdu, Le film Heffalump de l’ourson, Le livre de la jungle 2, et le remake en direct de La belle et la Bête. Les crédits récents de Spiliotopoulos incluent Œil de vipère et L’impie.

Disneyland a ouvert ses portes en 1955 et est le seul parc que Walt Disney a pu superviser lui-même. Bien qu’il ait participé au développement de Walt Disney World en Floride, il est décédé en 1966, 5 ans avant l’ouverture du parc. Disney a acheté un site de 160 acres près d’Anaheim en 1953 et a innové en 1954. Walt a imaginé l’idée de Disneyland alors qu’il était assis sur un banc et regardait ses filles faire du carrousel à Griffith Park en Californie. D’autres inspirations pour Disneyland comprenaient les jardins de Tivoli au Danemark, Colonial Williamsburg en Virginie et l’Exposition universelle de New York de 1939.

Depuis lors, des parcs Disney ont vu le jour dans le monde entier, notamment Hong Kong Disneyland, Disneyland Paris, Tokyo Disneyland et, plus récemment, Shanghai Disneyland. Les parcs ont créé de nombreuses attractions uniques et emblématiques, notamment The Haunted Mansion, Jungle Cruise, Big Thunder Mountain Railroad, Space Mountain et Pirates des Caraïbes. Beaucoup de ces attractions ont également été transformées en films. Plus récemment, Croisière dans la jungle avec Dwayne Johnson et Emily Blunt.

À l’heure actuelle, Disney + propose une série de documentaires détaillant la véritable histoire du développement de Disneyland et la situation actuelle des parcs. L’histoire de l’imaginaire a emmené les téléspectateurs dans les coulisses de Disneyland, d’autres parcs Disney et des attractions Disney. Derrière l’attraction détaille le développement d’une attraction Disney spécifique dans chaque épisode.

Les Film Disneyland C’est la deuxième fois que Disney raconte une histoire impliquant son grand patron. 2013 Sauver Mr. Banks a raconté l’histoire du long processus derrière le développement de Mary Poppins. Alors que Tom Hanks jouait lui-même Walt, il avait plus un rôle de soutien car le film se concentrait davantage sur PL Travers (Emma Thompson) et le raisonnement derrière son hésitation à travailler avec Disney.

Le film Disneyland n’a actuellement pas de date de sortie car il en est à ses tout premiers stades de développement. Pendant ce temps, Green’s Halloween tue fera ses débuts le 15 octobre dans les salles et sur Peacock. La suite vient de Blumhouse, Miramax et Universal.

