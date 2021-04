Disney et Sony signent un énorme contrat avec le film apportant Spider-Man et plus à Disney +

Disney et Sony Pictures Entertainment ont annoncé un nouvel accord « sans précédent » qui verra de nouvelles sorties en salles pour Homme araignée et d’autres franchises en streaming sur Disney + pour la première fois. L’accord comprend les droits américains sur les nouvelles sorties en salles de 2022 à 2026 après leur fenêtre de sortie post-paiement-1. En d’autres termes, ces films passeront à Disney + après la première diffusion sur Netflix, qui a récemment annoncé un accord avec Sony plus tôt ce mois-ci.

«Cet accord historique pluriannuel et indépendant de la plate-forme garantit à l’équipe de Disney Media and Entertainment Distribution une énorme flexibilité et une vaste gamme de possibilités de programmation pour tirer parti de la riche liste de films d’action et de famille primés de Sony dans nos services directs aux consommateurs. et les canaux linéaires », a déclaré Chuck Saftler, responsable des opérations commerciales pour ABC, Freeform, FX Networks et Acquisitions dans la division Réseaux de DMED, qui a joué un rôle clé dans les négociations.

« C’est une victoire pour les fans, qui bénéficieront de la possibilité d’accéder au meilleur contenu de deux des studios les plus prolifiques d’Hollywood sur une multitude de plates-formes de visionnage et d’expériences », a ajouté Saftler.

Keith Le Goy, président de la distribution mondiale et des réseaux, Sony Pictures Entertainment, a également déclaré: « Cet accord révolutionnaire confirme à nouveau la valeur unique et durable de nos films pour les cinéphiles et les plates-formes et réseaux qui les servent. Nous sommes ravis de faire équipe avec Disney sur la livraison de nos titres à leurs téléspectateurs et abonnés. Cet accord renforce un élément clé de notre stratégie de distribution de films, qui consiste à maximiser la valeur de chacun de nos films, en les mettant à la disposition des consommateurs sur toutes les fenêtres avec une large gamme les partenaires. »

L’accord comprend les droits sur un nombre important de titres dans la bibliothèque emblématique de Sony Pictures Entertainment, allant du Jumanji et Hôtel Transylvanie franchises aux films Universe of Marvel Characters de Sony Pictures, y compris Homme araignée. Selon le communiqué de presse, cela donne à Disney « un énorme potentiel de programmation sur ses plates-formes et en fait des destinations clés pour une solide collection de films de Spider-Man. Notamment, l’accord permet à Hulu d’accéder à un nombre important de titres de bibliothèques dès le mois de juin. . «

Prêt à sortir cet hiver, Spider-Man: pas de retour à la maison est l’un des films les plus attendus de l’année. Netflix pourra également avoir la fenêtre exclusive pour d’autres tranches de franchises populaires telles que Mauvais garçons, Venin, et Jumanji. C’était un coup de pouce dont Netflix avait besoin après avoir perdu certains de ses contenus les plus populaires grâce à la montée en puissance des streamers concurrents. Le bureau et Amis ont depuis quitté Netflix, et comme ceux-ci figuraient parmi les programmes les plus regardés du service de streaming, le streamer avait besoin de quelque chose d’énorme pour rester compétitif.

Les conditions financières de l’accord n’ont pas été divulguées, même s’il est prudent de supposer qu’une somme d’argent assez importante a été impliquée. Deadline a rapporté qu’une source familière avec le pacte a estimé le total à plus de 3 milliards de dollars. En tout cas, c’est une nouvelle fantastique pour les abonnés Disney + qui seront heureux de voir Spider-Man de Tom Holland rejoindre ses copains Marvel sur le streamer. Cette nouvelle nous vient de Disney Media & Entertainment Distribution.

