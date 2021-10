Disney et Scarlett Johansson règlent le procès polarisant de la veuve noire

Scarlett Johansson a intenté une action contre Disney le 29 juillet, alléguant que son contrat avec Marvel avait été rompu lorsque Veuve noire est sorti sur le service de streaming Disney+ en même temps qu’au cinéma. Disney a répondu par une demande d’arbitrage privé de Daniel Petrocelli à la suite de leur réponse initiale selon laquelle sa demande n’avait « aucun fondement ».

« Je suis heureux d’avoir résolu nos différends avec Disney », a déclaré Johansson. « Je suis incroyablement fier du travail que nous avons accompli ensemble au fil des ans et j’ai beaucoup apprécié ma relation créative avec l’équipe. J’ai hâte de poursuivre notre collaboration dans les années à venir. »

Le président de Disney Studios, Alan Bergman, a ajouté : « Je suis très heureux que nous ayons pu parvenir à un accord mutuel avec Scarlett Johansson En ce qui concerne Veuve noire. Nous apprécions ses contributions à l’univers cinématographique Marvel et sommes impatients de travailler ensemble sur un certain nombre de projets à venir, y compris celui de Disney La tour de la terreur. »

Après la réclamation initiale de Johansson, la première tactique de Disney a été de revendiquer la dureté de la réponse de Johansson à leur rupture de contrat. Un porte-parole de Disney a déclaré, en partie : « Le procès est particulièrement triste et affligeant dans son mépris insensible pour les effets mondiaux horribles et prolongés de la pandémie de COVID-19. »

Johansson a répliqué que le choix du studio de diffuser Veuve noire sur le service de streaming Disney + a considérablement diminué les performances au box-office tout en renforçant énormément les abonnements du streamer. Disney, dans ce qui semble avoir été une insinuation de la cupidité de Johansson, a affirmé qu’elle avait été payée 20 millions de dollars pour le film.

Au tribunal de l’opinion publique, les opinions étaient mitigées selon le groupe démographique que vous demandiez. En fin de compte, les acteurs, les dirigeants et les cinéastes se sont ralliés, car ils ont vu que cela créerait un précédent pour de futures ruptures de contrat, non seulement avec Disney, mais également avec d’autres studios.

L’opinion du coprésident de la CAA, Bryan Lourd, était que Disney « accusait sans vergogne et faussement Mme Johansson d’être insensible à la pandémie mondiale de COVID, dans le but de la faire apparaître comme quelqu’un qu’eux et je sais qu’elle n’est pas ».

Le contrat de Johansson avec la branche Disney Marvel garantissait une sortie en salles exclusive lorsqu’elle a signé son contrat. Elle a allégué que son contrat avait été rompu lors de la sortie simultanée du film sur Disney +.

« Pourquoi Disney renoncerait-il à des centaines de millions de dollars de recettes au box-office en publiant l’image dans les cinémas à un moment où il savait que le marché du cinéma était » faible « , plutôt que d’attendre quelques mois pour que ce marché se rétablisse? » la plainte a demandé. « En ce qui concerne l’information et la conviction, la décision de le faire a été prise au moins en partie parce que Disney a vu l’opportunité de promouvoir son service d’abonnement phare en utilisant Picture et Mme Johansson, attirant ainsi de nouveaux abonnés mensuels payants, conservant les abonnés existants et établissant Disney + comme un service incontournable dans un marché de plus en plus concurrentiel.

Selon la plainte, la décision de Disney « a non seulement augmenté la valeur de Disney +, mais elle a également intentionnellement sauvé Marvel (et donc elle-même) ce que Marvel lui-même a qualifié de « très gros bonus au box-office » que Marvel aurait autrement été obligé de payer à Mme . Johansson. »

À l’inverse, le PDG de WarnerMedia, Jason Kilar, après avoir admis que la décision de diffuser Warner Bros.’ films sur HBO Max était une décision hâtive, a décidé de gérer les choses différemment. » La décision a finalement coûté jusqu’à 200 millions de dollars pour payer les stars dont les films de Warner Bros. Patty Jenkins, Gal Gadot et Will Smith. « Nous avons dit dès le début que nous allions traiter chaque film comme un blockbuster, d’un point de vue économique, pour les participants, que nous allions être justes et généreux, nous allions faire la bonne chose. La bonne nouvelle, c’est que nous l’avons fait, et nous avons travaillé notre queue pour le faire. Et nous sommes maintenant dans une très bonne situation. » Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois par The Hollywood Reporter.

