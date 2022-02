Disney et Pixar dévoilent la première bande-annonce de Lightyear avec Chris Evans

Disney Oui Pixar ont publié la première bande-annonce complète de la bande de la star du jouet de histoire de jouet, Année-lumière. La bande-annonce nous montre Buzz Lightyear joué par Chris Evanscombattant des extraterrestres aux côtés d’un chat androïde et combattant un robot géant qui fait allusion au pire ennemi de Star Command, le diabolique empereur Zurg. Année-lumière a été annoncé en décembre 2020. Confirmé par Evans lui-même, cette bande ne concerne pas le jouet de Buzz tel que nous le voyons dans histoire de jouetmais c’est plutôt « une histoire de l’humain sur lequel le jouet Buzz Lightyear était basé », ou comme l’explique le synopsis officiel du titre :

« L’aventure d’action de science-fiction présente l’histoire d’origine définitive de Buzz Lightyear, le héros qui a inspiré le jouet, présentant le légendaire Space Guardian qui gagnerait des générations de fans. »

Angus Mc Laneréalisateur du film, a expliqué la raison pour laquelle il a décidé de signer Evans pour jouer Buzz :

« C’est un très bon acteur comique, c’est un très bon acteur dramatique et il est très doué pour l’action. Lorsque nous l’avons approché, nous avons vu à quel point il était facile de travailler avec lui et à quel point il était enthousiasmé par le projet. Une fois, il a accepté de faites-le, nous avons commencé à tourner, et c’était une chose très naturelle, ça n’aurait pas pu mieux se passer. Chris est un excellent partenaire pour le film, tant sur le plan créatif que spirituel », a-t-il déclaré.

Avec la sortie de la bande-annonce, Disney a également annoncé le casting d’acteurs qui rejoindront Evans dans Lightyear, notamment Keke Palmer, Dale Soules Oui Taïka Wititi comme le trio de recrues des Space Guardians déjà Pierre Sonn comme le compagnon félin nommé Sox. De même, il a la participation de Uzo Aduba, James Brolin, Mary McDonald-Lewis, Efren Ramirez et Isiah Whitlock. jr.

« Chacun des interprètes est immédiatement tombé dans le personnage, ce qui nous a donné l’occasion de jouer un peu pendant les sessions d’enregistrement. Cela a abouti à un niveau de spécificité qui a élevé le matériel et donné une profondeur supplémentaire aux relations entre les personnages. » privilège de travailler avec une distribution aussi talentueuse et généreuse », a partagé MacLande.

Année-lumière devrait sortir dans les salles du monde entier le 17 juin 2022.