Disney + et Apple TV + secouent les nominations aux Emmy et sont confirmées comme des pièces incontournables de la scène audiovisuelle

Les 72e nominations aux Emmy Awards en ont laissé quelques-unes à prévoir. Le principal, dont Netflix monopolise la majorité, avec 160 nominations – un demi-cent de plus que l’année dernière -, suivi de HBO avec 107. La surprise est venue de nouveaux arrivants: Apple TV Plus, Disney Plus et, dans une moindre mesure, QuibiIls se démarquent comme des concurrents notables dans les prix, optant pour de nombreuses catégories principales.

Apple TV Plus, par exemple, a reçu 18 nominations pour «The Morning Show». Deux d’entre eux sont les très attendus Steve Carell et Jennifer Aniston, ses protagonistes, comme les meilleurs interprètes dans la catégorie dramatique. Deux de ses co-stars, Billy Crudup et Mark Duplass, sont nominés pour le meilleur second rôle masculin dans une série dramatique. Espérons qu’il aura plus de chance qu’aux derniers Golden Globes, où il a été nominé pour le meilleur drame et deux meilleures actrices pour Aniston et Reese Witherspoon, mais laissé vide.

«The Mandalorian», quant à lui, a surpris les habitants et les étrangers avec sa nomination pour la meilleure série dramatique. Ses concurrents lui laissent peu de chances de victoire: nul autre que «Better Call Saul», «The Crown», «The Handmaid’s Tale», «Killing Eve», «Ozark», «Stranger Things» et «Succession». Mais c’est une victoire non seulement pour la plateforme, encore très jeune et qui aura amplement le temps de démontrer qu’elle en est venue à résister à des concurrents plus chevronnés, mais pour le genre science-fiction, généralement absent de ce type de récompenses (beaucoup plus méritoire dans le cas d’un spin-off “ Star Wars ”). La série a rassemblé une bonne partie des nominations de la plateforme, certaines aussi frappantes que les interprétations secondaires de Taika Waititi et Giancarlo Esposito (si vous nous le demandez, Werner Herzog nous manque).

Enfin, le rôle de Quibi, qui Malgré le fait qu’il n’ait pas encore trouvé d’espace libre dans le panorama des plateformes de streaming et ses fentes d’orientation révèlent certains problèmes, ramène dix nominations à la maison. Tous sont évidemment dans les catégories «forme courte»: acteurs, actrices et meilleure série courte pour «Reno 911!» et «Jeu ​​le plus dangereux». Espérons que ces nominations donneront un peu plus de confiance à une plateforme avec une proposition très intéressante.

Ils s’ajoutent, comme on dit, au splendide rôle habituel de Netflix, habituel en raison de l’avalanche de séries qu’il propose chaque année, depuis Autre surprise de la science-fiction: la série la plus nominée de l’année a été “ Watchmen ” de HBO, avec 26 nominations, où se distinguent les principaux acteurs (Regina King et Jeremy Irons) et les meilleures mini-séries. Avec «The Mandalorian», une autre bonne preuve de l’excellent moment du genre fantastique à la télévision.

Disney + et Apple TV +: de nouveaux acteurs à considérer

Au-delà des prix qui finissent par monopoliser, ces prix représentent une récompense importante pour Disney + et Apple TV +, bien qu’ils aient été dépassés en nombre de nominations par des puissances comme NBC, ABC, Amazon Prime Video ou Hulu, entre autres. Ce dernier n’a jamais caché (comme Netflix avec sa politique cinématographique prestigieuse qui a été partiellement interrompue par les circonstances de cette année) son intention de devenir une alternative de luxe, plus proche de l’image que l’on se fait de HBO que de buffet gratuit de Netflix.

De là dérive non seulement l’esthétique très soignée, proche du cinéma, de nombre de ses séries, mais la rareté de son catalogue, qui véhicule l’idée que chacune d’elles est un produit spécial et esquissé dans les moindres détails. Peut-être la plate-forme, en raison de la nature très spécifique de leur série et de l’absence d’une bombe du calibre d’un ‘Stranger Things’ (malgré une série clairement orientée dans cette direction), elle n’a pas eu la pénétration attendue par ses dirigeants.

Les Emmys peuvent transformer «The Morning Show» en leur série phare avant l’arrivée d’un autre produit de science-fiction très attendu: «Foundation». De cette façon Apple, après avoir reconnu en janvier que les revenus de la plateforme dans ses comptes C’était insignifiant, on pouvait voir augmenter ces dix millions d’utilisateurs annoncés il y a quelques mois: un montant non négligeable mais ils pâlissent par rapport aux dix millions que Disney + a réalisés en une seule journée.

Disney +, pour sa part, et ayant à son actif le catalogue le plus rentable et grand public de toutes les plateformes actuelles, vous ne devriez pas être trop préoccupé par l’impact que les Emmys peuvent avoir sur votre catalogue. ‘The Mandalorian’ a déjà fait une tournée spectaculaire au niveau public (et même critique), et est actuellement dans un moment de impasse: Avec la pandémie, les séries tant attendues basées sur le MCU et qui reste à voir si elles maintiennent le niveau des films, ont été retardées.

Les Emmys peuvent donc être une approbation de son modèle économique de création de spin-off de types très différents de ses deux biens les plus précieux, Marvel et Star Wars. Mais tant qu’ils pourront continuer à se vanter d’avoir un visionnement et un nombre de clients aussi spectaculaires, les Emmys ne cesseront d’être un détail plus que d’ajouter à la vitrine des records pour la Casa del Ratón.