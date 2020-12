Disney donne de nouvelles dates à Free Guy, Death on the Nile, et plus

Après leur grande présentation hier, Disney a mis à jour son calendrier de sortie de films; déplacer certaines choses et donner de nouvelles dates à d’autres.

Disney a beaucoup de films à l’horizon et ils en ont révélé encore plus lors de leur présentation de la journée des investisseurs. Maintenant, suite à ces annonces, ils ont (naturellement) apporté des modifications à certaines dates de sortie.

Free Guy et Death on the Nile, qui devaient sortir ces deux derniers mois avant d’être retirés du calendrier de sortie, ont de nouvelles dates à attendre. Guy gratuit sortira maintenant le 21 mai 2021 (actuellement occupé par Godzilla contre Kong et Spirale, tandis que Mort sur le Nil va maintenant frapper 12 septembre 2021.

Trois des nouveaux films annoncés par Disney hier soir ont également reçu des dates:

Encanto – 24 novembre 2021

Pixar Virant au rouge – 11 mars 2022

Année-lumière – 17 juin 2022

Marvel subit également quelques changements, mais rien d’aussi radical que ce qu’ils ont fait au cours des derniers mois. Thor: l’amour et le tonnerre a été poussé quelques mois à 6 mai 2022. Panthère noire 2 a quitté cet emplacement de mai et va maintenant frapper 8 juillet 2022, et Capitaine Marvel 2 se déplace de cet endroit à 11 novembre 2022.