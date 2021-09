Disney + dit adieu à l’accès Premier

D’abord avec Mulan, puis avec Cruelle et Veuve noire, Disney visaient à générer des revenus avec leurs titres à partir de ce qui est devenu connu sous le nom « Accès Premier ». Tous les comptes créés dans Disney+ depuis leur arrivée sur le marché ils pouvaient accéder au catalogue complet du studio, à l’exception de quelques grandes avant-premières, bien qu’ils soient arrivés simultanément dans les salles et sur la plateforme, on pouvait les voir s’ils payaient de l’argent supplémentaire.







À Disney Il lui reste six films pour toute l’année 2021 (un peu plus de trois mois) et vient de confirmer qu’il supprimera ce système. Désormais, la fenêtre de première sera respectée, comme il avait été annoncé que cela se produirait avec le dernier lancement, Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Apparemment, la situation est revenue à une certaine normalité qui a encouragé la société à miser sur le box-office et la façon traditionnelle de regarder des films.

Le film de merveille, ajoutés à ceux de Croisière dans la jungle et Mec libre montré que les revenus leur étaient favorables et Disney+ il resterait comme une plateforme au service de ceux qui préféraient attendre plutôt que de voir une sortie en salles. Actuellement, la fenêtre qui régit l’entreprise est de 45 jours avant l’arrivée des films sur la plateforme.

Simu Liu joue dans le film Shang-Chi. (Disney)



Entrez les six films qui Disney réservera au grand écran apparaîtra Éternels et Spider-Man : Pas de chemin à la maison, deux des chars les plus attendus de la Univers cinématographique Marvel (MCU). Les quatre autres productions sont Le dernier duel (15 octobre), Ron a mal tourné (22 octobre), Charme (24 novembre) et West Side Story (10 décembre). Charme C’est l’exception de la première vitrine et il ne lui faudra qu’un mois pour apparaître sur la plateforme, pour coïncider avec les festivités de Noël.

Encanto, le film que toute l’Amérique latine attend

L’une des productions les plus attendues de ce qui reste ce 2021 pour Disney il est Charme, dirigée par Byron Howard avec la musique de Lin-Manuel Miranda. C’est une production qui s’appuie principalement sur la culture colombienne pour raconter l’histoire de les madrigaux, une famille qui vit cachée dans les montagnes du pays, dans une maison magique. Tout le monde dans la famille a un pouvoir, sauf pour Mirabel, le protagoniste du long métrage.

Encanto sera présenté en première fin novembre. (Disney)



Parmi la faune et la flore qui feront partie du contexte de Charme, apparaissent les capybaras, animaux qui étaient dernièrement les protagonistes des réseaux sociaux, notamment en Argentine. Ces animaux cohabiteront avec les toucans, les jaguars et les coatis que l’on peut voir en Colombie. Vous pouvez voir l’avancée du film sous ces lignes.