Disney + diffusera probablement plus de films Premier Access comme Mulan

Au milieu de la situation mondiale actuelle, l’industrie du divertissement a été contrainte de s’adapter. Cela a entraîné un virage vers la diffusion en continu, les films qui étaient à l’origine destinés à être sortis en salles au lieu d’être envoyés directement chez les gens. Disney a fait l’un des plus grands sauts à ce jour, en envoyant le remake d’action en direct à gros budget de Mulan à Disney + et en sautant complètement une sortie en salle, ajoutant à la place des frais supplémentaires de 29,99 € en plus de l’abonnement standard. Eh bien, le dernier appel de résultats trimestriels de la société indique qu’il y a plus de choses à venir.

« Ce que nous avons appris avec Mulan y aura-t-il un rôle stratégique à jouer dans notre portefeuille d’offres? Encore une fois, nous allons en parler davantage lors de la conférence des investisseurs en décembre », a expliqué le PDG de Disney, Bob Chapek, lors de la discussion sur la sortie de plus de films tentpole sur les services de streaming avec Premier Access.

Reste à voir ce que cela signifie pour les versions futures, tout comme les films que Disney envisage de retirer d’une sortie théâtrale prévue. Après la sortie réussie de Mulan, beaucoup s’attendaient à ce que Marvel Veuve noire être le prochain, mais jusqu’à présent, cela ne s’est pas produit, avec l’aventure MCU récemment donnée une nouvelle date de sortie en salles le 7 mai 2021 à la place.

L’avenir des salles de cinéma est encore très sombre, avec des fermetures à travers le monde qui plongent l’industrie dans le désespoir. Pour cette raison, un des principaux investisseurs de Disney a récemment exhorté la société à publier Veuve noire directement au streaming. Dan Loeb, le gestionnaire de fonds spéculatifs de Third Point, a déclaré que l’envoi de communiqués de haut niveau tels que Veuve noire directement à Disney + est la meilleure idée pour aller de l’avant car cela attirerait de nouveaux abonnés tout en fidélisant les clients actuels. « Ce que Netflix a, c’est cette immense base d’abonnés qui lui permet d’investir dans une énorme quantité de contenu et de l’amortir pour obtenir plus d’abonnés », a déclaré Loeb. « Disney n’est pas encore là, mais ils doivent y arriver le plus rapidement possible. S’ils n’obtiennent pas une masse critique dans leur base d’abonnés, ils seront définitivement désavantagés par rapport à Netflix. »

Loeb est même allé jusqu’à prédire qu’en raison des circonstances actuelles, les salles de cinéma ne deviendraient rien de plus qu’une «expérience de nouveauté», avant de dire que le monde «va s’orienter largement vers la distribution en ligne». De toute évidence, Chapek n’est pas en désaccord avec les perspectives plutôt sombres de Loeb.

Tandis que Mulan n’a pas été un succès par rapport aux mesures traditionnelles du box-office, avec le box-office d’ouverture le plus bas de tous les remake de Disney en direct, Disney a clairement vu le potentiel dans l’idée de versions premium, et bien qu’ils ne puissent pas tout de suite apporter de tels grands films à Disney +, il est probable que nous verrons beaucoup plus de films échapper aux théâtres.

En fait, cela a déjà commencé, avec Disney et Pixar Âme tiré d’une sortie en salles et confirmé pour sortir sur Disney + le mois dernier. Bien que, contrairement à Mulan, Âme sera disponible pour les abonnés du niveau de base de Disney +, sans la tarification supplémentaire Premier Access.

Malgré d’énormes pertes avec les parcs Disney, il a été récemment rapporté que Disney + s’est avéré être un énorme succès pour l’entreprise au quatrième trimestre. « Le véritable point positif a été notre activité directe aux consommateurs, qui est la clé de l’avenir de notre entreprise, et en cet anniversaire du lancement de Disney +, nous sommes heureux d’annoncer que, à la fin du quatrième trimestre. , le service comptait plus de 73 millions d’abonnés payants – dépassant de loin nos attentes dans sa première année seulement », a déclaré Chapek dans l’annonce de jeudi.

Êtes-vous heureux de voir les films se tourner davantage vers le streaming? Cela nous vient de Market Watch.

