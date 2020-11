Disney dévoile le casque mando électronique de The Mandalorian dans The Black Series – Mando Mondays

En tant que membre de Disney Plus-Séries Le mandalorien il y a de nouvelles marchandises pour l’épisode en cours chaque lundi suivant. Disney annonce actuellement régulièrement de nouveaux jouets ici Guerres des étoiles à. Surtout avec Baby Yoda ou le Mandalorien au centre de l’action.

Il y a quelques révélations majeures cette semaine. Le bien connu et populaire Série « Star Wars The Black Series », qui est extrêmement filigrane et présente des détails fidèles à l’original, a un nouvel ajout.

Hasbro: Star Wars The Black Series – Le casque électronique mandalorien

De plus, il existe maintenant un nouveau casque électronique pour le héros du titre Mando (Din Djarin), qui est lié à d’autres casques de la série tels que le Casque Boba Fett ou Darth Vader s’appuie sur.

Ainsi, le chemin prévoit que chacun de nous devrait acheter ce casque afin de devenir nous-mêmes un Mandalorien. Il s’agit d’une réplique 1-à-1 du casque de la série, y compris des effets de lumière électroniques, bien sûr.

Le casque peut maintenant être pré-commandé. le livraison n’a lieu qu’à partir de 30 avril 2021. le prix s’élève actuellement à 135,99 €. Gardez à l’esprit, cependant, que le prix peut augmenter rapidement une fois la marchandise épuisée. C’est assez courant dans le cosmos «Star Wars».

Voici comment le casque est livré à votre domicile:

© Disney

Nouveau personnage POP!: Baby Yoda et ses œufs

Dans Le passager, le 2ème épisode de la 2ème saison de « The Mandalorian », L’enfant alias Baby Yoda l’a sur les œufs dans le réservoir du passager Dame grenouille une part. Apparemment, le tout-petit de 50 ans a découvert un nouveau plat préféré. Et malgré le fait que Mando l’avertisse encore et encore, cela semble plus mauvais que juste – car les tout-petits sont comme ça.

Funko a préparé un nouveau chiffre à cet égard. « L’enfant avec une boîte à œufs » par Funko Pop! vous pouvez bientôt vous tenir dans le salon.

© Disney

De là, il y a une nouvelle poupée en peluche de Mattel. La dite « Lot de peluches premium pour enfants«Se tient tout seul et est livré avec un sac. C’est un sac comme celui que porte le Mandalorien dans la série.

Lorsque vous serrez la main de cette poupée, vous entendrez des sons que vous connaissez peut-être déjà dans la série.

© Disney

