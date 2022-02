Disney+ dévoile la première bande-annonce de Better Nate Than Ever

Disney+ a enfin révélé la bande-annonce de sa comédie musicale à venir, » Mieux Nate que jamais ». La nouvelle avant-première nous fait voir comment un ton joyeux et amusant prévaudra tout au long du film. Cette histoire musicale sera interprétée par Bois de rubisdans le rôle de Nate Foster, un garçon de 13 ans qui rêve de jouer dans un Broadway.

Lorsqu’une opportunité unique se présente, Nate s’enfuit à New York pour poursuivre ses rêves, cependant, une rencontre fortuite avec sa tante perdue depuis longtemps et l’actrice de Broadway bouleverse son voyage.

D’après la bande-annonce, nous savons que le film abordera des thèmes déjà vus dans d’autres productions, courants dans les films de passage à l’âge adulte. Nate est dépeint comme un personnage maladroit, impopulaire mais ambitieux qui connaît divers mésaventures dans la poursuite de ses rêves.

La bande-annonce présente deux chansons originales écrites pour le film, la première étant »Big Time », chantée par l’acteur principal Rueby Wood, et »#GoAwf », chantée par Woo et Aria Brooksqui jouera le rôle de la meilleure amie de Nate, Libby.

»Better Nate Than Ever » est basé sur le roman primé du même nom de tim fédéréqui a été publié il y a près de dix ans, en 2013. Le roman s’inspire de la propre expérience de l’auteur en tant qu’enfant de scène dans une petite ville qui rêve de Broadway.

Bien que le roman soit largement apprécié comme une ode aux enfants du théâtre partout dans le monde, l’auteur a déclaré que le film n’était pas seulement pour les enfants du théâtre, mais pour tous ceux qui ont de grands rêves.

En plus de Wood et Brooks, le prochain film met également en vedette Lisa Kudrow comme la tante Heidi de Nate et Josué Basset comme son grand frère. Dans un mouvement intéressant, le film réunit Federle et Bassett, qui jouent actuellement dans « High School Musical: The Musical: The Series », qui a été créé par Federle pour Disney +.

»Better Nate Than Ever » sortira le 1 avril 2022 pour Disney +, et a été adapté par Federle lui-même, qui a également été réalisateur, et a été produit par Marc Platt et adam sigelavec pamela jeudi en tant que producteur exécutif aux côtés de Federle.