Disney+ dévoile la bande-annonce de son premier anime exclusif

La première bande-annonce d’anime officielle exclusive à Disney+ vient de sortir. Sous le nom de »Rendu de l’heure d’été », l’histoire nous emmènera dans une ville côtière tranquille et une mort mystérieuse qui se produit dans la ville, qui sera la base de cette nouvelle série d’horreur et de suspense. Le nouvel anime est basé sur un manga de yasuki tanaka, un artiste qui était auparavant assistant du créateur de « My Hero Academia », Kohei Horikoshi. Le manga de Tanaka a été lancé à l’origine via Shonen Jump +, le spin-off numérique du magazine à succès Weekly Shonen Jump de Shueisha, et était disponible de 2017 à 2021. Cette production sera la première incursion dans l’anime pour la plate-forme Disney +.

»Summer Time Rendering » nous raconte l’histoire de Shinpei Ajiro, un garçon qui a été laissé à l’orphelinat à un jeune âge, ce qui l’a amené à être élevé par deux sœurs, Mio et Ushio. Ajiro, maintenant un jeune adulte, retourne dans sa ville natale après avoir découvert qu’Ushio s’est noyé dans un tragique accident. Alors qu’Ajiro pleure sa mort, il découvre des preuves que la mort d’Ushio n’était pas un accident et que quelque chose de sinistre se passe dans la petite ville endormie.

Le nouvel anime est produit par OLMle studio d’animation derrière la franchise d’animation »Pokémon », et la comédie scolaire de Netflix, »Komi-san ne peut pas communiquer ». La série mettra en vedette le doubleur Natsuki Hanaemieux connu pour avoir donné vie au protagoniste de » Kimetsu No Yaiaba », Tanjiro Kamado, reprenant à nouveau le rôle principal avec le personnage d’Ajiro.

Ce thriller psychologique sera la première entrée de Disney + sur le marché du streaming d’anime, rejoignant d’autres sociétés telles que Netflix, qui a remporté de grands titres exclusifs pour sa plate-forme, comme la nouvelle saison de l’anime » Jojo’s Bizarre Adventure ».

» Sumer Time Rendering » est l’un des trois premiers dessins animés que Disney prévoit d’apporter à sa plate-forme, les deux autres étant le classique culte » Black Rock Shooter » et » Tatami Time Machine Blues », et une suite à l’anime de la société de production SARU, » The Tatami Galaxy ».

La série devrait être diffusée à la télévision japonaise le 14 avril et Disney + diffusera la série exclusivement à l’international.