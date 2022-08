Disney+ développe une série King Kong

Disney+

Disney+ développe une série du roi des monstres, King Kong, qui racontera l’origine de cette bête sur Skull Island. Ça va?

©IMDBKing Kong

King Kong a un long voyage à Hollywood depuis son premier film qui a révolutionné le cinéma dans les années 1930 jusqu’aux versions les plus contemporaines du personnage venu tester sa force contre l’autre titan du grand écran, Godzilla, afin que le public mondial puisse profiter du combat le plus incroyable qui a jamais eu lieu. À présent Disney+ prépare une nouvelle entrée dans la vie de King Kong!

Comme avancé date limite La plateforme de streaming House of Mouse développe une nouvelle série télévisée avec le plus grand singe d’Hollywood, qui marquerait les débuts du personnage sur le petit écran, qui a récemment été réalisé par Peter Jackson pour se faire plus tard une place dans ce qui est maintenant nous savons comment MonstreVerse où il a affronté Godzilla.

la série de King Kong Il sera basé sur les livres écrits par Merian C. Cooper, qui a co-réalisé le film original de 1933 avec Ernest B. Schoedsack. De plus, les producteurs passent en revue les récentes romanisations du travail de Cooper par l’artiste Joe DeVito, qui ont été réalisées avec l’autorisation de la succession du réalisateur. Le spectacle aurait « explorera la mythologie de l’histoire d’origine de King Kong » et plonger dans « les mystères surnaturels de votre maison » sur l’île du Crâne.

King Kong débarque sur Disney+

Disney engagé le scénariste Stéphanie Fosom reprendre l’histoire de King Kong et ça semble être un plus car dans son générique elle a Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, Toy Story 4 où il a été co-auteur et Filles de papier pour Première vidéo basé sur le roman graphique de Brian K. Vaughan et Cliff Chiang. Ce n’est pas le seul nom propre associé au projet.

le reconnu james blême qui est derrière la saga Le sortilège et le film Aquaman serait le cinéaste choisi par Disney+ continuer la série King Kong Sur la plateforme. Le réalisateur populaire agit en tant que producteur exécutif mais beaucoup soupçonnent qu’il sera également celui qui racontera l’histoire du gorille le plus célèbre d’Hollywood sur le petit écran, développant en détail le monde de Skull Island.

légendaire a sorti deux films avec Kong dans le cadre de ce que nous appelons tous MonstreVerse où vit aussi Godzilla. Une autre cassette avec le gorille sortira en salles en 2024. De plus, Netflix développe une série animée appelée Skull Island qui se déroule également dans le populaire MonstreVerse. Attention! dans cette franchise Kong n’utilise pas le mot « Roi » pour le désigner.

Vous n’êtes pas encore abonné ? Disney+ accéder au contenu exclusif de la plateforme ? s’abonner dans ce lien. Ne pensez plus !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂