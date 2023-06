Disney déplace Deadpool 3 et retarde les suites d’avatar dans le grand bouleversement du calendrier

Hollywood est en crise. Avec la grève des scénaristes toujours en cours et d’autres organisations sur le point de se joindre, les studios et les plateformes de streaming doivent modifier leurs calendriers, de nombreux projets étant retardés. Disney est l’une des entreprises les plus touchées, la House of Mouse annonçant un bouleversement majeur du calendrier pour les années à venir.





Variety rapporte que le studio a apporté des modifications importantes à la date de sortie de ses prochains projets, prenant également des dates pour des films déjà annoncés. Le seul qui semble être sur la bonne voie est Dead Pool 3qui prend la date du 3 mai 2024, correspondant auparavant à Captain America : le meilleur des mondes. À l’origine, les débuts de Ryan Reynolds dans le MCU étaient prévus pour novembre 2024.

Le quatrième volet de Capitaine Amérique arrivera finalement le 26 août 2024, suivi de Coups de foudre le 20 décembre. Lamequi devait sortir l’année prochaine, fera enfin ses débuts le 14 février 2025, tandis que Les quatre Fantastiques fera ses débuts le 2 mai de la même année.

De leur côté, les deux prochains crossovers majeurs de l’univers cinématographique Marvel, Avengers : la dynastie Kang et Avengers : Guerres secrètes ont également été reportés à mai 2026 et 2027, respectivement.

Avec Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 encore à l’affiche dans certaines salles, les fans de Marvel ont encore beaucoup à apprécier cette année, notamment sur Disney+. Plus tard ce mois-ci, Nick Fury de Samuel L. Jackson sera de retour dans Invasion secrètetandis que Tom Hiddleston sera de retour pour la deuxième saison de Loki en octobre. En novembre, Alaqua Cox fera également son grand retour en Écho. Ce même mois, Carol Danvers, Kamala Khan et Monica Rambeau uniront leurs forces dans Les Merveilles.





Avatar et Star Wars font également partie du nouveau calendrier de Disney

Mais Marvel Studios n’était pas le seul concerné par les modifications. Les suites tant attendues de Avatarla franchise à succès de James Cameron, subit à nouveau un retard important, atteignant l’année 2031. Avatar 3 sera présenté en première le 19 décembre 2025, Avatar 4 le 21 décembre 2029, et Avatar 5 le 19 décembre 2031.

Pendant ce temps, l’annonce récemment annoncée Guerres des étoiles les films réalisés par James Mangold, Dave Filoni et Sharmeen Obaid-Chinoy ont déjà des dates de sortie. Lucasfilm a pris les dates du 22 mai 2026, du 18 décembre 2026 et du 17 décembre 2027.

En attendant de nouvelles sorties en salles, Guerres des étoiles les fans pourront profiter de beaucoup de contenu sur le petit écran avec le Ahsoka série, Équipage squelette, L’Acolytela deuxième saison de Andor et beaucoup plus.

D’autres projets qui ont obtenu une date de sortie étaient le remake en direct de Vaianaqui sortira en salles le 27 juin 2025, et le nouveau Extraterrestre film réalisé par Fede Alvarez qui fera ses débuts le 16 août 2024.

Pour l’instant, d’autres projets d’action réelle actuellement en développement tels que le Lilo & Stitch refaire ou Les Aristochats n’ont pas de date de sortie officielle. Alors que Blanc comme neigequi devrait faire ses débuts en mars 2024, semble être à l’abri des retards.