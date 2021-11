Disney + Day: le teaser de She-Hulk a montré un premier aperçu du personnage

in

Les Disney + jour est venu avec le premier aperçu de She-hulk, une série qui promet beaucoup et dont, jusqu’à présent, seules quelques images du tournage avaient fuité dans une qualité douteuse. La production sera dirigée par Tatiana Maslany et montrera un nouveau personnage dans l’univers cinématographique Marvel (MCU). Il s’agit de jessica walters, le cousin de Bannière Bruce.

Selon les histoires reflétées dans les bandes dessinées de Ponton, Jessica il reçoit les pouvoirs de l’abomination verte après avoir reçu une transfusion sanguine de son cousin. Dans cette production, il n’a pas encore été révélé si cette idée sera respectée à la lettre mais on savait que le personnage de Marc Ruffalo aurait un enjeu.

Dans le teaser publié ce jour par Disney+ vous pouviez voir les personnages de Ruffalo et Maslany interagir. « Les transformations sont déclenchées par la colère et la peur », Il dit Bruce à Jessica. Apparemment, Bannière deviendra une sorte de mentor pour cette nouvelle héroïne de la MCU, qui est présenté comme « Un avocat normal » pour préciser plus tard : « Pas si normal ».

C’est à ce moment qu’arrive l’une des révélations tant attendues. Fans de merveille ils étaient impatients de voir comment ils allaient montrer jessica walters transformé en She-hulk et ce petit teaser de moins de 30 secondes a servi à savoir à quoi ressemblera sa version, de dos. De plus, tout semble que sa constitution physique sera un peu plus petite que celle de Ponton, bien que cela ne signifie pas qu’il aura des compétences inférieures.

Le résumé de Marvel, plein de fierté

Avant de présenter les nouvelles avant-premières, la vidéo de 15 minutes de merveille a servi à revoir toutes les séries vues depuis Disney+ a commencé à servir de cadre à la saga. Il y en a eu quatre au total qui ont été lancés jusqu’à présent, avec la particularité que WandaVision a servi de porte d’entrée à la phase 4 du MCU. Ce rôle allait jouer Veuve noire mais sa première a été reportée en raison de la pandémie.

