Disney+ Day 2022 a commencé et est le prélude à J23

Ce week-end apportera de nombreuses nouveautés pour les fans de films et de séries, en particulier pour ceux qui consomment Disney ou avez des abonnements à Disney+. Aujourd’hui, de nouvelles versions ont commencé à arriver sur la plate-forme de diffusiondans ce qui sera une série de quatre jours remplis d’annonces pour des productions telles que celles de merveille Oui guerres des étoilesdans ce qu’on appelle la D23, l’événement que l’étude de la souris réalise tous les deux ans pour faire connaître ses nouveautés. De plus, il a été révélé qu’il y aura une offre spéciale pour les nouveaux abonnés du Mexique (29 pesos mexicains), d’Argentine (149 pesos argentins) et d’Espagne (1,99 euros).

+ Les séries et films arrivés aujourd’hui chez Disney+

7 – Thor : Amour et Tonnerre

Dirigée par Taika Waititiprésenté en salles le 7 juillet et tourné Chris Hemsworth dans l’acteur avec le plus de films en solo dans le Univers cinématographique Marvel (MCU). L’histoire tourne autour de l’apparition de Gorr le boucher des dieux, qui commence à tuer différentes divinités. Quand il est temps de Thorl’apparence de Jane Foster Quoi puissant thor ce sera substantiel pour le sauver ainsi que le reste de la galaxie. En outre, Disney+ Il a lancé « Marvel Studios United : Création de Thor : Amour et tonnerre »la spéciale qui montre les coulisses de la réalisation de ce film.

6 – Obi-Wan Kenobi : Le Retour du Jedi

Aussi bien que le MCU a son programme dédié à montrer les coulisses de chacune de ses séries, guerres des étoiles Oui lucasfilm ils feront de même à l’intérieur Disney+. Dans ce cas, le spécial viendra avec des images inédites de la série Obi Wan Kenobi qui a joué Ewan McGregor et qui est sorti cette année, se déroulant une décennie après les événements vus dans La Revanche des Sith.

5 – Terre inexplorée

cette série originale Disney+ produit en Amérique latine nous met à Eric Dalaras comme le protagoniste d’une histoire mystérieuse. Il s’agit d’un adolescent qui commence à enquêter sur ce qui s’est passé avec la disparition de ses parents et avec cela, il découvre un monde complètement inconnu. Une partie de ce voyage vous emmènera dans un parc d’attractions appelé terre inconnuequi défini comme un espace d’horreur était le dernier endroit où ses parents ont été vus vivants.

4 – Pinocchio

L’une des deux versions du célèbre conte de fées est arrivée ce jour. Dirigée par Robert Zemeckisdevait Tom Hank en tant que protagoniste dans le rôle de Geppetto et un casting dans lequel Joseph Gordon-Levitt a exprimé Jiminy Cricket et Benjamin Evan Ainsworth (La malédiction du manoir Bly) au protagoniste. Un mélange de action en direct avec une animation par ordinateur qui met à jour le message de votre histoire.

3 – Voitures : aventures sur la route

L’une des trilogies les plus appréciées des fans d’animation et Pixar. Flash McQueen et Mater sont les protagonistes de ce destin films de route (C’est une série)Camarade. Les voix originales de la série sont mises par Owen Wilson et Larry le câbleurtandis que Steve Purcell, Bobby Podesta et Brian Fee sont les réalisateurs

2 – Grandir

Avec des épisodes d’une demi-heure, cette série montre des entretiens avec différents jeunes qui sont interrogés pour parler de leurs expériences personnelles en grandissant, à la fois dans leur enfance et leur adolescence. Il a été créé par Brie Larson et Maison de la Culture et est composé d’un total de dix histoires dans lesquelles des filles âgées de 18 à 22 ans racontent les défis personnels et familiaux de leur vie.

1 – Les Aventures de Bertie Gregory

A 29 ans, Bertie Grégoire être le fer de lance de ce programme National géographique où il invite les spectateurs à visiter différents endroits du monde et de la nature. Certains des endroits que l’animateur de cette émission parcourt sont l’Antarctique, où il nous montre une communauté de baleines, et la Zambie, où il parle de lions qui chassent le buffle dans ce pays africain.

