Disney confirme que Hocus Pocus 2 arrive l’année prochaine

Dans le cadre de la grande annonce, les fans ont également eu une liste de distribution assez détaillée, avec Ted Lassoest Hannah Waddingham, et VeepTony Hale et Sam Richardson rejoignent le projet.

Le trio rejoindra les stars de cinéma originales Bette Midler (Winnie), Sarah Jessica Parker (Sarah), Kathy Najimy (Mary) et Doug Jones (Billy Butcherson).

Apparaîtra également Whitney Peak (Les aventures effrayantes de Sabrina), Lilia Buckingham (Zoé Valentin), Belissa Escobedo (Le boulanger et la belle), Juju Brener (Vaincre), Froy Gutierrez (Loup adolescent), Taylor Henderson (Perce-oreille et la sorcière) et Nina Cuisine.