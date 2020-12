Disney confirme le casting pour "Arielle la sirène"-Adaptation réelle

Mise en ligne: « Arielle, la sirène » est de retour sur grand écran en version réelle. La nouvelle de ce à quoi ressemblera exactement le casting autour de la Petite Sirène a déjà été progressivement divulguée. Maintenant, Disney le rend enfin officiel.

Javier Bardem, Melissa McCarthy et Halle Bailey font partie du casting du remake de « Arielle ». La société de la souris l’a annoncé dans un message Twitter.

Le casting principal autour de la petite sirène est sur

Selon cela, Halle Bailey (« Le mystère du temps ») devient la petite sirène Arielle, lauréat d’un Oscar Javier Bardem (« Pas de pays pour les vieillards ») incarne le roi Triton, le souverain des mers et le père d’Ariel. Melissa McCarthy (« Bridal Alert ») se glisse dans le rôle de la méchante sorcière des mers Ursula, Jonah Hauer King (« World on Fire ») devient le prince Erik. Il y a des rôles pour Daveed Diggs (« Hamilton ») comme le crabe musical Sebastian, Awkwafina (« Crazy Rich ») comme la mouette gâtée Scuttle et Jacob Tremblay (« Wunder ») comme le poisson Fabius, le fidèle ami d’Ariel. Rob Marshall (« Into the Woods ») est le réalisateur. Cela signifie que les parties les plus importantes devant et derrière la caméra sont occupées.

Un vrai tournage avec des chansons anciennes et nouvelles

« Arielle, la sirène » de 1989, qui est vaguement basé sur le conte de fées de Hans Christian Andersen « La Petite Sirène », est l’un des classiques de la société de souris. Le dessin animé a remporté un Oscar de la meilleure bande sonore et de la meilleure chanson thématique en 1990. Le compositeur américain Alan Menken a contribué aux deux. Il a également fourni la musique de fond pour de nombreuses autres aventures de Disney, y compris « Aladdin » et « La Belle et la Bête ». Pas étonnant que Disney s’appuie également sur le compositeur pour le remake d’Arielle. Ici, il reçoit le soutien du créateur de «Hamilton» Lin-Manuel Miranda. Ensemble, ils ont écrit quatre nouvelles chansons pour l’adaptation cinématographique « Arielle ».

Le remake est actuellement en pré-production. On ne sait pas encore quand le tournage commencera et le remake de « Arielle » débutera dans les salles.